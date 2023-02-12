ChatGPT: все, що потрібно знати про чат-бот, чи можна за його допомогою приготувати борщ

Розповідаємо про ChatGPT - чат-бот зі штучним інтелектом, який запросто спілкується з користувачем в матеріалі ТСН.ua

Новий чат-бот зі штучним інтелектом (ШІ), який взаємодіє з користувачами викликав ажіотаж у світі технологій.

Ще донедавна ми лише теоретизували, як штучний інтелект вплине на наші життя, тепер ми можемо спостерігати це у житті. Як вважають експерти, нас чекає технологічна революція, яка змінить інтернет та світ загалом.

Історія створення ChatGPT

30 листопада 2022 року каліфорнійська лабораторія штучного інтелекту OpenAI, в числі засновників та інвесторів якої був Ілон Маск, запустила чатбот ChatGPT, заснований на нейромережевій мовній моделі GPT-3.5. Це штучний інтелект (ШІ) здатний генерувати нову інформацію.

За кілька місяців після створення аудиторія чат-бота виросла до 100 млн користувачів. Це небачена досі швидкість зростання, якою свого не могли похизуватись навіть TikTok та Instagram.

При створенні чату розробники перш за все, намагалися зробити його простим у використанні, коректним та «людяним». Для того, щоб його "навчити" використовувалась величезна кількість текстів з інтернету та система Reinforcement Learning from Human Feedback. RLHF – це системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною, коли спеціальні тренери для ШІ перевіряли відповіді моделі та спілкувалися з нею.

ChatGPT створений для генерування людиноподібних відповідей на широкий спектр даних, що вводяться за допомогою алгоритмів.

Сервіс здатний розуміти людську мову, вибудовувати зі співрозмовником діалог, відповідати на складні питання, сперечатися та відхиляти недоречні питання.

Що може чат-бот ChatGPT

Як стверджують розробники чату, він подібний на людину, тільки має всі знання світу.

Чат-бот може відповідати на питання щодо широкого кола тем, вирішити завдання кодування. Можна попросити ШІ написати есеї, вірші або сценарії, Він може перекласти або узагальнити текст.

ChatGPT запам'ятовує деталі розмови та вибудовує відповіді на основі того, що користувач уже встиг написати раніше. Він пам'ятає та розкаже з чого розпочався діалог.

Чат-бот від OpenAI може давати рекомендації з медичних питань, запропонувати плани лікування, скласти режими дієтичного харчування. Але не варто застосовувати ці поради практично без консультації лікаря.

ChatGPT може бути практично всім, що забажає користувач — може бути шеф-кухарем і надати рецепти, скласти бізнес-плани для маркетологів, створити прес-релізи, або дати пораду, як психотерапевт.

Ось, наприклад, яким рецептом борщу поділився ChatGPT, в якому пропонується, зокрема, для приготування борщу використати два стакани макаронів, перець чилі, "лукову голову".

Рецепт борщу від ChatGPT

ChatGPT знаходиться на стадії тестування, тому його розробники попереджають, що бот працює з обмеженнями та помилками, може генерувати правдоподібні, але не відповідні дійсності відповіді.

Нейромережі. ChatGPT можуть видати відповідь, яка виявиться неточною, повністю неправильною або взагалі безглуздою. Тому важливо про це пам'ятати та перевіряти написане. Про помилку можна повідомити бот, і він спробує знайти вже правильне рішення.

Нейромережі уникають питань про конкретних людей та актуальні події, не можуть відповісти на філософські питання про сенс життя та і видають при таких запитах повідомлення про помилку.

ChatGPT захоплює та лякає користувачів Інтернету одночасно, прогнозується, що в майбутньому нейромережі зможуть виконувати за людину більшу частину інтелектуальної роботи.

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