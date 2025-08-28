ChatGPT змінює правила конфіденційності: коли розмови з ШІ можуть потрапити у поліцію

ChatGPT / © Pexels

Реклама

Після кількох трагічних випадків, коли користувачі у вразливому стані зверталися до ChatGPT за порадами щодо відходу з життя, OpenAI оприлюднила нове роз’яснення своєї політики безпеки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер компанія передаватиме діалоги в правоохоронні органи, якщо виявить у них “неминучу загрозу заподіяння фізичної шкоди іншим людям”. Водночас заяви про наміри нашкодити собі під це правило не підпадають.

Реклама

За словами OpenAI, спеціальна команда модераторів аналізуватиме підозрілі розмови. Якщо вони вважатимуть ризик злочину реальним, інформацію передадуть до поліції. Водночас випадки, пов’язані з самоушкодженням або суїцидальними думками, залишаться конфіденційними “з міркувань поваги до приватного життя”.

Однак така позиція викликає чимало запитань.

По-перше, незрозуміло, які саме критерії визначають “неминучу загрозу”.

По-друге, OpenAI визнає факт моніторингу та можливу передавання даних третім особам — що виглядає суперечливо на тлі заяв компанії про захист приватності.

Це особливо контрастує із судовими справами, де OpenAI відмовлялася надавати логи чатів, посилаючись саме на конфіденційність.

Гендиректор компанії Сем Альтман раніше підкреслював: спілкування з ChatGPT не дорівнює розмові з лікарем чи адвокатом. Тепер нова політика лише підтверджує це: будь-яке листування з ШІ може бути прочитане і, за певних умов, використане проти користувача.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповів історію 16-річного Адама Рейна, який наклав на себе руки після спілкування із СhatGPT. Батьки стверджують, що підліток останні тижні життя активно спілкувався з чат-ботом, обговорюючи проблеми з тривогою та соціальною взаємодією.