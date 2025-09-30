Вчені розкрили загадку вогнів у болотах, які протягом століть пов’язували з містикою

Блукаючі вогні / © Magic World

Реклама

Вчені вперше зафіксували явище, яке може пояснити походження містичних «блукаючих вогнів» у болотах. Спалахи, які століттями приписували духам і примарам, насправді можуть бути наслідком займання метану від мікроіскр, що виникають між бульбашками у воді.

Про це пише видання New Scientist.

Протягом сотень років люди в різних куточках світу бачили загадкові голубуваті спалахи над болотами й трясовинами. Їх називали «блукаючими вогнями» (will-o’-the-wisps або ignis fatuus) і пов’язували з містикою. Наука ж давно підозрювала, що це результат згорання газів — метану й фосфіну, які утворюються під час розкладання органіки у воді. Проте залишалося невідомим, що саме їх запалює.

Реклама

Дослідники під керівництвом Річарда Заре зі Стенфордського університету (США) знайшли ключ: у лабораторії вони побачили, як при злитті бульбашок метану й повітря у воді виникають спонтанні електричні іскри. Це явище отримало назву «мікроблискавка». Енергії таких іскор достатньо, аби підпалити газ.

«Ми продовжуємо відкривати у воді властивості, які здаються дивними. Ніхто не думає, що з води можна отримати вогонь, але тепер ми бачимо: це можливо», — зазначає Заре.

Учені використовували високошвидкісні камери, фотолічильники й спектрометри, щоб зафіксувати спалахи. Виміряні спектри світла підтвердили: це справжні іскри, які можуть запускати хімічні реакції займання.

Ще у XVIII столітті Алессандро Вольта припускав, що «блукаючі вогні» викликані блискавками. І тепер виявляється, що він частково мав рацію — тільки йдеться не про блискавку з неба, а про мікроіскри, які виникають у краплях і бульбашках у воді.

Реклама

Хоча це пояснення ще не вважається остаточним, науковці підкреслюють, що воно є найбільш переконливим із можливих і відкриває шлях до нових досліджень цього загадкового явища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили ще одну загадку Південного океану Антарктики Бірюзового світіння.