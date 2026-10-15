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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Череп майже 100 років пролежав у музейній шухляді: вчені відкрили нового динозавра

Скам’янілий череп, виявлений на острові Вайт ще 1924 року, майже століття залишався непоміченим у музейній колекції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Новий вид отримав назву Invictibellatrix amberina

Новий вид отримав назву Invictibellatrix amberina / © Associated Press

Дослідники ідентифікували новий вид хижого динозавра, який жив близько 120 мільйонів років тому. Скам’янілість виявив аматор-палеонтолог Реджинальд Волтер Тулі біля підніжжя скелі на південно-західному узбережжі острова Вайт.

Як повідомляє ScienceDaily, вид назвали Invictibellatrix amberina.

Фрагмент задньої частини його черепа зберігався в колекції Музею природознавства від 1924 року, однак його наукове значення встановили лише тепер.

За оцінкою авторів дослідження, тварина сягала трьох-чотирьох метрів завдовжки та трохи більш як 1,5 метра заввишки. Вона могла мати пір’я, а її кігті, ймовірно, були завдовжки від 10 до 20 сантиметрів. Дослідники вважають, що хижак живився дрібними динозаврами, ящірками та ссавцями.

Invictibellatrix amberina стала першим відомим представником мегарапторів, знайденим у Європі. До цього палеонтологи припускали, що ці динозаври еволюціонували в Азії, поширилися через Європу, а згодом дісталися Гондвани — давнього південного суперконтиненту, до якого входили території сучасних Африки, Південної Америки та Антарктиди.

Нагадаємо, учені виявили у родовищі викопних останків у Таїланді фрагмент хребця, який дав їм змогу ідентифікувати новий вид гігантських динозаврів.

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