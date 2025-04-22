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- Наука та IT
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Черевний тиф стає невразливим: чому антибіотики вже не працюють
Ще 10 років тому тиф лікували простими таблетками. Сьогодні він стає смертельно небезпечним через мутації — і вже виходить за межі Південної Азії.
Хоча черевний тиф став рідкістю в розвинених країнах, ця давня інфекція, яка супроводжує людство тисячоліттями, знову стає глобальною небезпекою. Причиною є резистентність супербактерії до ліків.
Про це повідомило видання Sciencealert.
Дослідження 2022 року виявили, що збудник черевного тифу — Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi) — швидко розвиває резистентність. Аналіз 3489 штамів з Південної Азії показав: XDR-тиф (екстенсивно стійкий до ліків) вже не реагує на традиційні антибіотики, включаючи фторхінолони та цефалоспорини.
Азитроміцин — останній ефективний пероральний антибіотик — теж втрачає силу. Мутації, що забезпечують стійкість до нього, вже фіксують у багатьох країнах. Якщо XDR-штами (екстенсивно стійкі) адаптують ці мутації, лікувати тиф буде практично нічим.
З 1990 року зафіксовано понад 200 випадків міжнародного перенесення XDR-тифу. Хоча основне джерело — Південна Азія (70% випадків), супербактерію виявляли у США, Канаді та Європі.
Черевний тиф щороку вражає 11 мільйонів людей, і без лікування до 20% випадків можуть бути смертельними.
Що робити далі?
Масова імунізація — кон’юговані вакцини можуть запобігти до 36% випадків. Пакистан вже впровадив масову імунізацію
Інвестиції в антибіотики — потрібні нові препарати для боротьби з резистентними штамами.
Нагадаємо, на Львівщині двоє малих дітей втратили зір на одне око через кота.