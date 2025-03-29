Через 10 років штучний інтелект може замінити дві важливі професії: прогноз Біла Гейтса

Штучний інтелект може замінити людей у двох поширених професіях / © Pixabay

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що прогрес у галузі штучного інтелекту (ШІ) значно зменшить роль людини в багатьох традиційних сферах, включаючи медицину та освіту. Зміни можуть відбутися менш ніж через десять років.

Про це повідомляє CNBC.

За словами американського бізнесмена та філантропа, у недалекому майбутньому «чудові лікарі» та «чудові вчителі» стануть непотрібними, оскільки з’являться «чудові медичні поради» та «чудові лекції», які будуть безкоштовними та доступними для всіх.

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Гейтс вважає, що невдовзі настане нова ера «вільного інтелекту», в якій штучний інтелект допоможе людству стати більш продуктивним.

«Це дуже глибоко і навіть трохи страшно, тому що це відбувається дуже швидко і немає верхньої межі», — каже мільярдер.

Гейтс залишається оптимістичним щодо позитивного внеску штучного інтелекту, включно з прогресом у медичному лікуванні, кліматичних рішеннях і загальній освіті.

Однак він визнає, що певні види діяльності завжди залишатимуться специфічними для людей, навівши як приклад розважальні заходи.

Нагадаємо, шведські вчені розробили модель штучного інтелекту, який здатний виявляти аутизм у дітей до 2 років з точністю 80%.