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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Через 10 років штучний інтелект може замінити дві важливі професії: прогноз Біла Гейтса

Гейтс вважає, що невдовзі настане нова ера «вільного інтелекту».

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
штучний інтелект

Штучний інтелект може замінити людей у двох поширених професіях / © Pixabay

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що прогрес у галузі штучного інтелекту (ШІ) значно зменшить роль людини в багатьох традиційних сферах, включаючи медицину та освіту. Зміни можуть відбутися менш ніж через десять років.

Про це повідомляє CNBC.

За словами американського бізнесмена та філантропа, у недалекому майбутньому «чудові лікарі» та «чудові вчителі» стануть непотрібними, оскільки з’являться «чудові медичні поради» та «чудові лекції», які будуть безкоштовними та доступними для всіх.

Гейтс вважає, що невдовзі настане нова ера «вільного інтелекту», в якій штучний інтелект допоможе людству стати більш продуктивним.

«Це дуже глибоко і навіть трохи страшно, тому що це відбувається дуже швидко і немає верхньої межі», — каже мільярдер.

Гейтс залишається оптимістичним щодо позитивного внеску штучного інтелекту, включно з прогресом у медичному лікуванні, кліматичних рішеннях і загальній освіті.

Однак він визнає, що певні види діяльності завжди залишатимуться специфічними для людей, навівши як приклад розважальні заходи.

Нагадаємо, шведські вчені розробили модель штучного інтелекту, який здатний виявляти аутизм у дітей до 2 років з точністю 80%.

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