Через 250 млн років всі континенти Землі об'єднаються – життя буде під загрозою: прогноз вчених

Вчені спрогнозували, яким буде життя на Землі через мільйони років.

Через 250 мільйонів років до 92% території Землі може стати непридатною для життя ссавців. Протягом цього часу всі континенти планети об'єднаються в один – Пангею Ультіму. Це призведе до активізації вулканів та підвищення рівня вуглекислого газу на Землі.

Про це повідомляє Nature із посиланням на наукове дослідження.

Зараз Земля перебуває у середині циклів суперконтинентів – інтервалу часу між об’єднанням усієї суші.

На думку вчених, наступний суперконтинент Пангея Ультіма утвориться на екваторі через 250 мільйонів років. Це відбудеться, коли зменшиться Атлантичний океан та об’єднаний афро-євразійський континент зіштовхнеться із Північною та Південною Америками.

Клімат майбутнього суперконтиненту

Вулканічна активність "нагріє" планету – на переважній частині суперконтиненту температура сягатиме понад 40°C.

Регіони в центрі Пангеї Ультіми перетворяться на пустелі. В таких умовах не виживе переважна більшість ссавців. За найгіршого сценарію, лише 8% суші буде придатною для їхнього життя.

"Це не лише для ссавців. Це може бути як для рослинного, так і для інших видів життя. Що з цього вийде, залишається здогадуватися. В інших випадках масового вимирання є тенденція до домінування нового виду", – кажуть науковці.

Науковець Александр Фарнсворт припускає, якщо за 250 мільйонів років люди все ще будуть жити, вони зможуть адаптуватися до нових умов.

"Я підозрюю, якщо ми зможемо покинути цю планету та знайти місце, зручніше для життя, це буде кращим варіантом", – зазначив він.

Нагадаємо, у США вчені знайшли у печері на глибині 210 м "незайманий" басейн, який ніколи раніше не бачили люди (фото).

Читайте також: