Через скільки років зникне людство, якщо жінки перестануть народжувати дітей

Жінка / © Pexels

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Науковці попереджають, що цивілізація може розпастися через нестачу молоді, колапс економіки та глобальний дефіцит ресурсів.

Про це пише The Conversation.

Антрополог з Бірмінгемського університету, професор Майкл Літтл, стверджує, що процес вимирання може початися набагато раніше, ніж ми звикли думати. Хоча інтуїтивно здається, що людство зникне за сто років, насправді все може розгорнутися вже протягом 70–80 років.

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Справа не тільки в тому, що тривалість життя більшості людей не перевищує століття. Основна загроза криється в демографічній структурі: поступово зникатиме працездатне покоління, яке забезпечує функціонування економіки, медицини, сільського господарства та інших критично важливих сфер. Із припиненням народжуваності розпочнеться стрімке старіння суспільства, а з ним — колапс ключових систем, від яких залежить виживання.

Якби світ миттєво втратив можливість продовжувати рід, наслідки не стали б помітними одразу. Замість катастрофи в один день, почнеться повільний занепад. Старші покоління поступово відходитимуть, а нові не з’являтимуться. При наявності достатніх ресурсів людство певний час ще зможе існувати, проте з часом настане дефіцит молодих працівників. Це критично важливо, адже без них зупиниться виробництво їжі, медикаментів та інфраструктура в цілому.

Професор Літтл попереджає: навіть якщо чисельність населення буде зменшуватися, нестача молоді призведе до краху цивілізації ще до того, як останні люди доживуть до природної смерті. Кризи в економіці, нестача їжі, питної води та ліків змусять суспільства розпастися. Найперше це торкнеться країн зі старим населенням — таких як Японія чи Південна Корея. А от держава з юним середнім віком, на кшталт Нігера, зможе утриматися трохи довше.

На щастя, повне припинення дітородної здатності в глобальному масштабі малоймовірне без якогось надзвичайного лиха. Єдиним реалістичним чинником такої катастрофи може стати поява вірусу, який призводить до тотального безпліддя. Однак дослідження свідчать, що нині не існує вірусів, які у 100% випадків викликають втрату фертильності. Навіть вірус Зіка чи ВІЛ, які мають відомий вплив на репродуктивне здоров’я, не викликають повного безпліддя. Тож на сьогодні такий сценарій залишається фантастикою.

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Більш реалістичний і тривожний процес — це поступове скорочення народжуваності. За останнє століття чисельність населення планети зросла в кілька разів: із 2,1 мільярда в 1930 році до понад 8 мільярдів у наші дні. Проте зараз приріст починає сповільнюватися, а в деяких країнах народжуваність уже нижча за рівень заміщення — тобто, менше ніж 2,1 дитини на одну жінку. Одночасно зростає середній вік населення, що загрожує демографічним зсувом у бік старіння.

Цю проблему усвідомлюють не лише демографи, а й глобальні бізнесмени. Наприклад, Ілон Маск неодноразово заявляв, що саме низький рівень народжуваності стане причиною «занепаду Заходу». У Великій Британії, де у 2024 році середній показник становив лише 1,44 дитини на жінку, ситуація викликає серйозне занепокоєння. Для порівняння: під час «бебі-буму» 1946 року цей рівень був на рівні 2,47. Водночас зростає середній вік британців: з 39,6 років у 2011 році до 40,7 у 2022-му.

В Україні проблема стоїть ще гостріше через повномасштабну війну, що спричинила як різке падіння народжуваності, так і масову міграцію. Подібна ситуація у Китаї — після довготривалої «політики однієї дитини» показник народжуваності впав до критичних 1,18 дитини на жінку. Це ставить під сумнів здатність країн підтримувати економічне зростання і соціальне забезпечення в умовах старіючого населення.

Попри те, що саме падіння народжуваності не обов’язково призведе до зникнення людства, професор Літтл закликає не ставитися до цього легковажно. Історія знає приклади вимирання цілих видів, включаючи наших найближчих родичів — неандертальців, які проіснували понад 350 тисяч років, але врешті-решт зникли. Homo sapiens існує приблизно 200 тисяч років, і хоча це чималий термін, ми також не застраховані від зникнення.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці зафіксували невидиме для людського ока сяйво живих організмів. Цікаво те, що воно гасне після смерті.