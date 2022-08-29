Через спеку більша частина Землі може стати непридатною для життя - вчені

Якщо світ не зможе діяти злагоджено і не зробить важливих кроків щодо стримування зростання температур, це може призвести до багатьох смертей.

Останні десятиліття вчені постійно попереджають про необхідність зниження парникових газів і гальмування глобального потепління — інакше Земля стане непридатною для життя людини набагато раніше, ніж ми розраховуємо.

Про це пише Science Alert.

Останні прогнози вчених дуже невтішні для людства — планета нагрівається і вже до кінця століття у більшості регіонів температура стане небезпечно високою.

За даними синоптиків, небезпечно спекотно більшу частину днів на рік буде в Індії, Австралії та країнах Африки на південь від Сахари. Але не варто думати, що різкі кліматичні зміни стосуватимуться лише цих регіонів — ми їх відчуємо. Наприклад, у Чикаго, за прогнозами вчених, до кінця століття відбудеться 16-кратне збільшення небезпечної спеки.

На думку кліматологів, шанси на те, що людству вдасться стримати глобальне потепління на рівні до 1,5°C, становить лише 0,1%.

Вчені вважають, що необхідних кроків потрібно вжити вже зараз. Нещодавні оцінки показують, що кожна третя смерть від спеки у світі викликана глобальним потеплінням, і з кожним роком статистика лише невблаганно зростатиме.

Під час досліджень кліматологи встановили, що вже за 30 років у тропічних регіонах небезпечний індекс спеки буде перевищено в половині днів року, а за 70 років — у більшості днів.

Раніше стало відомо, що спека в Європі цього літа лише посилює поширення посух, що з'явилися внаслідок зменшення кількості дощів узимку та навесні.

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