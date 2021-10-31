Через великий спалах на Сонці в США та Європі буде видно північне сяйво на Геловін

Через великий спалах на Сонці в США та Європі буде видно північне сяйво на Геловін

У Європі за хороших погодних умов, північне сяйво може бути видно у Норвегії, Швеції, Фінляндії, на півдні Шотландії та РФ.

Великий спалах на Сонці, який досяг Землі на Геловін, призвів до сильної геомагнітної бурі та посилив ефект північного сяйва, яке буде видно в США та Європі.

Про це повідомляє CNN.

Спалах також викликав відключення високочастотного радіо в деяких частинах Південної Америки, повідомляє Associated Press.

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За прогнозом Аляскинського Університету у Фербенксі північне сяйво за хорошої погоди можна побачити від Портленда, що в штаті Орегон і до Нью-Йорка. Воно також може бути видно в Карсон-Сіті, що в штаті Невада, Оклахома-Сіті та Ролі, що у штаті Північна Кароліна. У Європі за хороших погодних умов, північне сяйво може бути видно у Норвегії, Швеції, Фінляндії, на півдні Шотландії та РФ.

Зауважимо, що спалах походить від сонячної плями під назвою AR2887, яка зараз розташована в центрі Сонця та звернена до Землі. Сонячна пляма раніше спричинила два помірні сонячні спалахи класу M.

Сонячні спалахи – це сильні викиди сонячної радіації, які відправляють заряджені частинки від зірки назовні. Спалахи класифікуються за буквеною системою: шторми класу C відносно слабкі, класу M – помірніші, а спалахи класу X – найсильніші.

Як пояснили в заяві представники NASA, клас X означає найінтенсивніші спалахи. Коли вони націлені прямо на Землю, можуть заважати радіо- і супутникового зв'язку і змінювати полярні сяйва планети.

Вони можуть супроводжуватися масивним виверженням сонячних частинок, званим викидом корональної маси. Такі виверження викидають заряджені частинки від Сонця зі швидкістю 1,6 млн км/год або більше, і, як правило, досягають Землі за кілька днів.

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