Через зміну клімату на Землі можуть з’явитися нові пори року - як їх називатимуть

Літо / © Pixabay

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За останні роки людство дедалі частіше стикається з аномальними погодними явищами. Географи з Йоркського університету та Лондонської школи економіки запропонували сміливу ідею: клімат змінюється настільки швидко, що традиційне розуміння пір року вже не відповідає сучасній реальності.

Дослідження, що обґрунтовує ці ідеї, було опубліковано в журналі Progress in Environmental Geography.

Вони не стверджують, що Земля змінить нахил своєї осі чи припиняться природні сезонні коливання, але підкреслюють, що антропогенні зміни клімату суттєво впливають на річні цикли. Це змінює культурне сприйняття сезонів і робить наш повсякденний досвід відмінним від традиційних уявлень про весну, літо, осінь і зиму.

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Дослідники пропонують «концептуальний зсув» у розумінні сезонності, виділяючи чотири нові типи «пір року»:

Емерджентні сезони — нові сезонні закономірності, які раніше не існували у певному регіоні;

Вимерлі пори року — традиційні сезони, які фактично зникли або стали невпізнанними;

Аритмічні сезони — порушення звичного часу та тривалості сезонних циклів;

Синкоповані пори року — нерегулярні коливання інтенсивності або характеру сезонів.

Ці ідеї вже підтверджуються в повсякденному житті. Літа стають довшими і спекотнішими, зими — коротшими та теплішими, весни — раніше. Наприклад, «сезони ураганів» в Атлантиці і Тихому океані тривають довше, а «сезони лісових пожеж» у Каліфорнії охоплюють майже весь рік.

Яскравий приклад — «сезони серпанку» у Південно-Східній Азії. Щороку в Індонезії, Малайзії та Сінгапурі повторюється сильне забруднення повітря через горіння тропічних торфовищ, що стало регулярною сезонною загрозою.

Ця ситуація стимулює покращення прогнозів якості повітря, впровадження фільтрів у будинках та просвітницькі кампанії у сфері охорони здоров’я.

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Як наголошують автори дослідження, концепція нових пір року не означає скасування весни чи літа, а закликає переосмислити сезонність у соціальному контексті, щоб краще адаптуватися до змін.

«Оскільки зміна клімату продовжує втручатися в природні ритми Землі, більш гнучкий погляд на пори року допоможе нам пристосуватися до світу, який уже не функціонує за старими правилами», — кажуть вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені фіксують, що звичні пори року змінюються через кліматичні зрушення, спричинені діяльністю людини. У різних регіонах світу виникають нові сезонні явища — наприклад, «сезон смогу» в Південно-Східній Азії чи «сезон сміття» на Балі. Водночас зникають традиційні природні ритми, як-от снігові зими чи гніздові сезони птахів.