"Червоні прапорці" небезпечних витоків вірусів: вчені попередили про нові пандемії родом із лабораторій

Науковці заявили про тривожну закономірність у витоках небезпечних вірусів із лабораторій та попередили, що світ може зіткнутися з новими масштабними епідеміями, якщо уряди не посилять контроль за біобезпекою.

Дослідження провела міжнародна група вчених під керівництвом Сандх’ї Дхаван із Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit у Таїланді, повідомляє dailymail.

Автори проаналізували сім великих лабораторних інцидентів, що сталися у світі від 1955 до 2019 року, і дійшли висновку, що всі вони мали схожі «червоні прапорці».

Серед основних ознак — незрозуміле раннє поширення хвороби без очевидного джерела серед тварин, затримки з офіційними повідомленнями та спалахи поблизу лабораторій, де працювали з небезпечними патогенами.

За оцінками дослідників, лабораторні інциденти за останні десятиліття призвели до понад 1,1 млн заражень та більш як 700 тис. смертей у світі.

«Питання не в тому, чи станеться новий витік патогену, а в тому, який саме вірус вирветься назовні та чи буде світ готовий стримати наслідки», — наголосили автори роботи.

Нові заяви пролунали на тлі чергової хвилі дискусій щодо походження COVID-19. Колишній співробітник ЦРУ Джеймс Ердман під час слухань у Сенаті США заявив, що американська розвідка 2021 року нібито схилялася до версії витоку вірусу з лабораторії в китайському Ухані.

За його словами, після цього доктор Ентоні Фаучі буцімто вплинув на зміну позиції спецслужб. ЦРУ офіційно ці звинувачення поки не коментувало.

Хоча автори нового дослідження не аналізували безпосередньо походження COVID-19, канадська імунологиня Джессіка Роуз заявила, що коронавірус мав кілька «нетипових характеристик», які, на її думку, можуть збігатися з ознаками лабораторного походження.

Водночас у науковій спільноті ці твердження залишаються суперечливими, а остаточних доказів штучного створення COVID-19 досі немає.

У дослідженні також згадуються інші відомі лабораторні інциденти, серед яких:

витік поліовірусу в Каліфорнії 1955 року;

спалах «російського грипу» H1N1 1977-го;

аварія з сибіркою на радянському військовому об’єкті у Свердловську;

лабораторні зараження SARS у Сінгапурі, Тайвані та Китаї;

витік бактерій бруцельозу на заводі в китайському Ланьчжоу 2019 року.

Дослідники наголосили, що замовчування інформації, затримки з реакцією та поширення дезінформації щоразу лише погіршували наслідки спалахів та підривали довіру людей до системи охорони здоров’я.

Науковці закликали уряди світу посилити стандарти біобезпеки та забезпечити прозоре розслідування будь-яких підозрілих спалахів інфекцій, щоб уникнути нової глобальної кризи.

