Четверо добровольців на рік "поселилися на Марсі": яка мета і що сталося за місяць

Пісочниця на аналоговому пристрої Crew Health and Performance Analog, де волонтери-дослідники беруть участь у симульованих прогулянках по поверхні Марса / © NASA

Четверо добровольців NASA вже місяць перебувають в ізоляції у модулі Mars Dune Alpha, що імітує умови майбутнього польоту на Марс. Місія CHAPEA має на меті вивчити, як люди пораються з обмеженими ресурсами, ізоляцією та технічними проблемами протягом цілого року.

Про це повідомляє NASA.

Четверо учасників місії CHAPEA 19 жовтня увійшли до спеціально створеного середовища Mars Dune Alpha площею 1 700 кв. футів (518 м) у космічному центрі Джонсона в Г’юстоні. Попереду в них ще 344 дні повної ізоляції.

NASA оприлюднило відео старту експерименту, наголосивши, що команда живе «як марсіанські дослідники» та робить внесок у підготовку майбутніх місій на Місяць і Марс.

До складу екіпажу входять: льотчик-випробувач ВПС США Росс Елдер, офіцер із закупівель Космічних сил США полковниця Еллен Елліс, консультант із проєктування обладнання Метью Монтгомері та технічний директор у сфері оборонних й аерокосмічних технологій Джеймс Спайсер.

Як повідомляє DigitalTrends, умови місії моделюють головні виклики тривалого перебування у космосі. Учасники працюють із обмеженими запасами, розв’язують технічні збої, пристосовуються до ізоляції та затримок зв’язку. Окрім щоденних робочих завдань, вони доглядають рослини, стежать за системами життєзабезпечення та проходять тренування на ділянці, що імітує марсіанський ландшафт.

Модуль має приблизно дев’ять окремих зон: спільну ванну кімнату, простір для приймання їжі та відпочинку, а також індивідуальні кімнати екіпажу. Частину комплексу відведено для тренувань із «марсходжень».

Це вже друга тривала місія CHAPEA — попередня, яка завершилася в липні минулого року, тривала 378 днів. Один із її учасників Келлі Гастон згадував, що для успіху їм доводилося покладатися на взаємну підтримку та ретельну підготовку, адже щодня з’являлися і нові виклики, і можливості для розвитку.

NASA поки не оголосило точну дату першого пілотованого польоту на Марс. За найоптимістичнішими прогнозами, це може статися не раніше 2033 року.

До слова, команда Техаського університету, проаналізувавши марсіанські метеорити та провівши моделювання хімії магми, дійшла висновку, що Марс у давнину міг бути теплішим, ніж вважалося. В таких умовах на поверхні могла існувати рідка вода, а відновлена сірка могла забезпечувати енергією потенційні мікробні організми.