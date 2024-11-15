Чи може наднова знищити Землю: нове дослідження вчених 

Вибух наднової може повністю знищити життя на планеті, схожій на Землю, якщо вона перебуває на відстані 160 світлових років.

Про це пише Space.

Під час вибуху наднової з'являється ударна хвиля. Хоча потрібно розуміти, що ще перед самим вибухом масивна зірка, що вмирає, випускає смертельну для живих істот дозу випромінювання. Ще є видиме світло, яке виникає під час вибуху, і воно може призвести до сліпоти, але не завдасть серйозної шкоди Землі.

Також наднова випускає дуже багато енергії. Але переважна більшість цієї енергії перебуває у формі нейтрино, елементарних частинок, які майже ніколи не взаємодіють з матерією.

Науковці й раніше знали про небезпеку, яку становлять наднові.

У звіті NASA щодо спостережень астрономів зазначають, що існують переконливі докази того, що Земля свого часу також потрапляла під вплив наднової. Зокрема, доказами цього є радіоактивні типи заліза, які були виявлені в різних місцях по всій Землі.

Вчені припускають, що вибухи наднових відбувалися неподалік від Землі від 2 до 8 мільйонів років тому. За оцінками дослідників, ці наднові перебували на відстані від 65 до 500 світлових років від Землі.

Натомість зараз і Земля, і Сонячна система перебувають у безпечному просторі з точки зору потенційних вибухів наднових.

Нагадаємо, раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки такого самого типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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