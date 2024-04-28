Чи може Сонце стати чорною дірою і що тоді станеться з Землею - нове дослідження

Вчені з'ясували, що Сонце перетвориться після смерті на білого карлика. Дослідники спрогнозували, що було б, якби воно стало чорною дірою.

Про це пише IFLScience.

Сонце продовжує жити за рахунок синтезу атомів водню зі створенням гелію в його ядрі та виділенням енергії і тепла. Вони дозволяють існувати нашій планеті в тому вигляді, в якому вона є наразі. Також це дозволяє існувати на Землі всім живим організмам. Але наприкінці життя у всіх зірок запаси водню, необхідні для синтезу, закінчуються. Такі зірки, як Сонце, в цьому випадку переходять у стадію червоного гіганта.

За словами вчених, це станеться приблизно за 5 млрд років, коли в ядрі Сонця почнеться виробництво важчих хімічних елементів, а в оболонці навколо ядра також почнеться синтез водню. У результаті температура Сонця значно зросте, а його зовнішні шари почнуть розширюватися в космос. Таким чином Сонце перетвориться на величезного червоного гіганта. Це призведе до того, що наша зірка поглине Землю.

Відповідно, Сонце не може перетворитися на чорну діру, тому що воно має занадто малу масу для цього. чорні діри є астрономічними об'єктами, що володіють найсильнішою гравітацією. Це означає, що вся прилегла матерія поглинається чорною дірою, за рахунок чого вона зростає і збільшується в розмірах. Тому можна припустити, що в цьому випадку Земля буде поглинена чорною дірою, на яку перетвориться Сонце.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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