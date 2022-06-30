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Чи можливе життя за межами Землі: вчені зробили нове відкриття

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Чи можливе життя за межами Землі: вчені зробили нове відкриття

Фото: pixabay.com

На кам'янистих екзопланетах, таких як Земля, у яких атмосфера складається з газоподібного водню та гелію, може бути рідка вода на поверхні, а отже, там може існувати життя протягом мільярдів років.

Під час нового дослідження вчені дійшли висновку, що на таких екзопланетах життя могло адаптуватися до подібних умов.

Про це пише Forbes.

Учені вважають, що навіть планети з первісною атмосферою з водню та гелію, такою, яка була на Землі на початку її історії, можуть бути заселені протягом мільярдів років. Астрономи вважають, що на великих кам'янистих планетах, які схожі на Землю й обертаються на достатній відстані від своєї зірки, щоб там було не дуже спекотно й не дуже холодно, може зберегтися первісна атмосфера з переважанням водню та гелію.

"Можливо, існують планети невеликого розміру, які також втратили свою первісну атмосферу з водню та гелію, і вона стала зовсім іншою. Але ми говоримо про великі кам'янисті планети, які цю атмосферу змогли втримати. На них може бути рідка вода, але знайти такі планети, які мали б ще й правильну масу та перебували в так званій зоні проживання своєї зірки, дуже непросто", — каже дослідник Мол Лус.

Раніше стало відомо, що вчені відкрили нову екзопланету. Планета обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за майже 11 днів. Сама ж зірка перебуває на відстані 36,5 світлових років від Землі.

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