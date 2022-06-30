Чи можливе життя за межами Землі: вчені зробили нове відкриття

На кам'янистих екзопланетах, таких як Земля, у яких атмосфера складається з газоподібного водню та гелію, може бути рідка вода на поверхні, а отже, там може існувати життя протягом мільярдів років.

Під час нового дослідження вчені дійшли висновку, що на таких екзопланетах життя могло адаптуватися до подібних умов.

Про це пише Forbes.

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Учені вважають, що навіть планети з первісною атмосферою з водню та гелію, такою, яка була на Землі на початку її історії, можуть бути заселені протягом мільярдів років. Астрономи вважають, що на великих кам'янистих планетах, які схожі на Землю й обертаються на достатній відстані від своєї зірки, щоб там було не дуже спекотно й не дуже холодно, може зберегтися первісна атмосфера з переважанням водню та гелію.

"Можливо, існують планети невеликого розміру, які також втратили свою первісну атмосферу з водню та гелію, і вона стала зовсім іншою. Але ми говоримо про великі кам'янисті планети, які цю атмосферу змогли втримати. На них може бути рідка вода, але знайти такі планети, які мали б ще й правильну масу та перебували в так званій зоні проживання своєї зірки, дуже непросто", — каже дослідник Мол Лус.

Раніше стало відомо, що вчені відкрили нову екзопланету. Планета обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за майже 11 днів. Сама ж зірка перебуває на відстані 36,5 світлових років від Землі.

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