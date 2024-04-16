Чи можуть динозаври знову повернутися до життя, якщо зміниться клімат – відповідь палеонтологів

Палеонтологи відповіли, чи можуть динозаври, такі як тиранозавр, трицератопс і стегозавр, знову еволюціонувати, якщо клімат і температура повернуться до тих умов, які були в крейдяному періоді.

Про це пише sciencefocus.com.

Так, на думку експертів, неможливо передбачити, що буде розвиватися в майбутньому, оскільки дуже багато в еволюції залежить від непередбачуваності, везіння та випадковості. Природний відбір неможливо планувати наперед, бо він відбувається миттєво, щоб пристосувати організми до нагальних викликів.

Свого часу покійний і великий американський палеонтолог Стівен Джей Гулд розмірковував: "Що станеться, якщо ми перемотаємо стрічку життя в якийсь далекий час і натиснемо кнопку "play"? Коли б вона дійшла до наших днів, чи був би світ таким самим, яким він є зараз?". Він стверджував, що він був би іншим, можливо, набагато іншим.

В еволюції немає нічого неминучого, і маленькі випадкові примхи спрямували б життя на непередбачувані шляхи, різні щоразу, коли стрічка перемотується і відтворюється.

Також читайте Як саме померли динозаври: нове дослідження вчених

Втім, дослідники думають, що динозаври все ж не повернулися б на Землю.

"Чим більше ми вивчаємо скам'янілості, тим більше розуміємо, що вимирання – це назавжди. Щойно вид або група вимирає, він просто не повертається. Візьмемо, наприклад, трилобітів. Клімат сьогодні в цілому схожий на той, що був у часи їхнього процвітання в океанах, але трилобіти так і не повернулися. А як щодо чогось подібного до динозаврів, чи могли вони еволюціонувати? Цілком можливо. Потужною силою еволюції є конвергенція: якщо різні види стикаються з однаковими кліматичними та екологічними факторами, вони часто розвивають схожі риси, щоб пристосуватися до свого оточення. Наприклад, і динозаври (птахи), і ссавці (кажани) незалежно розвинули крила для польоту", - йдеться в повідомленні.

Також експерти додали, що якби Земля опинилася в кліматі, схожому на крейдяний період, тиранозавр і трицератопс, безсумнівно, не змогли б еволюціонувати, але інші великі, незграбні, величні рептилії могли б.

Нагадаємо, у наскельних малюнках виявили сліди динозаврів віком 145 млн років. Також були знайдені наскельні зображення, або петрогліфи, створені людьми в доколоніальну епоху.

Читайте також: