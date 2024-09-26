Чи переживе Земля смерть Сонця: вчені знайшли обнадійливий доказ у Всесвіті

Вчені не залишають спроб знайти в галактиці Чумацький Шлях "другу Землю" – планету, придатну для життя людей, яка могла б стати новою домівкою для людства, коли наше Сонце стане червоним гігантом перед тим, як померти і перетворитися на білого карлика. Нещодавно виявлений світ, який розташований приблизно за 4200 світлових років від нас, хоч і не придатний для життя, але став доказом того, що наша планета зможе пережити смерть Сонця.

Про це пише Science Alert.

Маса виявленої планети майже у 2 рази більша за масу Землі й обертається вона навколо своєї зірки на відстані, приблизно вдвічі більшій за відстань від Землі до Сонця. Але головна відмінність у тому, що ця зірка — білий карлик, а це означає, що будь-яке життя, яке могло бути на екзопланеті, ймовірно, було знищено до або під час передсмертної агонії цієї зірки у фазі червоного гіганта.

Вчені відзначили, що це захопливе відкриття немовби можливість зазирнути в майбутнє Сонячної системи й побачити долю Землі через мільярди років, коли наша зірка теж помре.

Усі білі карлики колись були зірками, подібними до Сонця. Але потім у їхньому ядрі закінчується водневе паливо, вони стають нестабільними і роздмухуються до величезних розмірів. Це агонія зірки чи фаза червоного гіганта.

Наприкінці цієї агонії зірка повністю втрачає свою зовнішню оболонку, а ядро ​​схлопується під дією гравітації – утворюється дуже щільний білий карлик. Але його світло це вже не результат синтезу, а лише залишкове тепло після пережитого колапсу, яке він поступово втрачає, поки повністю не охолоне і не згасне.

Фаза червоного гіганта – це просто безумство. Зовнішня атмосфера зірки може розширитись у сотні разів у порівнянні з початковим розміром. Деякі прогнози майбутнього Сонця, яке має почати перетворюватися на червоного гіганта приблизно через 5 мільярдів років, передбачають, що воно може зрости до розмірів орбіти Марса, поглинувши у процесі Меркурій, Венеру та Землю.

Також читайте Астрономи виявили нову планету, яка придатна для життя

Але це лише одна з гіпотез. Тепер відкриття нового світу дозволяє припустити, що Сонце при розширенні може "помилувати" Землю та виштовхнути її на іншу орбіту.

Маса виявленого білого карлика становить близько половини нашого Сонця. Це говорить про те, що дуже давно ця чужа зірка була дуже схожа на нашу, перш ніж еволюція змусила її "вивернутися навиворіт". А поточний орбітальний поділ між екзопланетою та білим карликом дозволяє припустити, що колись планета оберталася навколо своєї зірки приблизно на тій самій відстані, як зараз Земля від Сонця – в 1 астрономічній одиниці (а.о.) – перш ніж червоний гігант відштовхнув її на відстань 2,1 а.о.

Вчені зазначили, що ці гіпотези виживання стосуються лише планети, але не людства. До моменту колапсу червоного гіганта та перетворення Сонця на білого карлика, життя на Землі або давно зникне, або буде кардинально іншим. Сонце з кожним роком стає гарячішим і яскравішим. Але цей процес є настільки повільним, що помітити його тут і зараз неможливо. Але якщо через мільярд років людство все ще житиме на Землі, то їм доведеться шукати новий дім, тому що через розпалене Сонце вся вода на нашій планеті просто випарується, а її поверхня стане непридатною для життя.

Проте вчені вважають, що перш ніж почати блукати галактикою, люди зможуть переселитися на інші планети Сонячної системи, тому що "населена зона" зміститься до орбіт Юпітера і Сатурна.

Крижані місяці планет-гігантів нашої системи до цього часу, мабуть, відтануть, і на них будуть океани води, необхідної для виживання. А з води люди вже вміють синтезувати і кисень, і водневе паливо.

Нагадаємо, вчені виявили схожу на Землю планету, яка скоро буде знищена. Виявлення цієї планети залишило виклик існуючому розумінню структури планетних систем.

Читайте також: