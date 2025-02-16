Чи справді ми унікальні: нова теорія підвищує ймовірність існування розумного життя у Всесвіті

Нова теорія пропонує інше пояснення: вона розглядає еволюцію життя як результат "петель зворотного зв’язку" між біосферою та геологією планети.

Вчені запропонували альтернативний погляд на походження людства, який змінює уявлення про унікальність розумного життя.

Дослідження, опубліковане в Science Advances і висвітлене Popular Science, припускає, що розумне життя може бути неминучим наслідком природних процесів на планетах, а не рідкісною випадковістю.

Досі поширеною була модель "складних кроків", запропонована фізиком Брендоном Картером у 1983 році. Вона ґрунтувалася на тому, що поява людей стала можливою лише після послідовного збігу надзвичайно рідкісних біологічних подій. Тому еволюція розумного життя на інших планетах вважалася малоймовірною.

Проте нова теорія пропонує інше пояснення: вона розглядає еволюцію життя як результат "петель зворотного зв’язку" між біосферою та геологією планети. Це означає, що кожен новий етап розвитку життя не був випадковим, а робив наступний крок неминучим.

Чому людство не унікальне?

Дослідники зосередилися на п’яти ключових етапах розвитку життя:

Виникнення перших живих організмів. Поява фотосинтезу. Формування еукаріотичних клітин. Розвиток багатоклітинних організмів. Поява розумних істот.

Раніше вважалося, що ці процеси відбувалися лише один раз в історії Землі та потребували надзвичайно рідкісних збігів. Однак нова модель припускає, що такі події могли повторюватися кілька разів.

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Більш того, вчені вважають, що на інших планетах аналогічні біологічні процеси могли відбуватися навіть швидше, ніж на Землі. Це означає, що життя, подібне до нашого, могло виникати і в інших куточках Всесвіту.

Що це означає для пошуку інопланетян?

Головний висновок дослідження полягає в тому, що розумне життя — не рідкісне явище, а закономірний результат еволюції планет із відповідними умовами. Це відкриває нові можливості для пошуку позаземного життя.

Автори дослідження вважають, що планети з біосферами, які активно змінюються, можуть бути найперспективнішими для пошуків інопланетного розумного життя.

Хоча досі немає остаточної відповіді на питання, наскільки унікальним є розумне життя у Всесвіті, дослідники наголошують, що необхідно провести ще багато наукових спостережень. Водночас нова теорія пропонує метод дослідження екзопланет, які можуть вказати на можливе існування позаземного життя.

Ця концепція не є прямим доказом існування інопланетян, проте вона дає змогу визначити, де і за яких умов розумне життя могло б виникнути, а також допомагає розширити пошуки позаземних цивілізацій.