Чи всі діти народжуються із блакитними очима: вчені розвінчали міф

Очі новонароджених продовжують свій розвиток після того, як ті з'явилися на світ. За перші кілька місяців у дітей змінюється гострота зору та сприйняття світла.

Існує міф про те, що всі діти народжуються з блакитними очима, але насправді колір очей у новонароджених залежить від генів, які передали їм батьки, та від пігменту, який називається меланін.

Про це пише IFLScience.

Як показують дослідження, насправді далеко не всі діти народжуються з таким кольором очей, хоча деякі люди розповсюджують подібний міф. У середньому лише 20% дітей народжуються з блакитними очима, і дуже часто немовлята мають карі очі.

За словами вчених, те, який колір очей буде в дитини, визначає набір генів, які йому передали батьки. Тобто в блакитнооких батьків із більшою ймовірністю з'являться блакитноокі діти. Це ж стосується й батьків із зеленими чи карими очима. Ймовірність появи іншого кольору очей у дитини, батьки якої мають однакові очі, досить мала. Вважається, що найбільше блакитнооких людей проживає лише у двох країнах світу — Естонії та Фінляндії, де більшість мешканців мають такий колір очей.

Як показують дослідження, у деяких країнах світу справді багато дітей народжуються з блакитними очима. Але, за словами вчених, потім їхній колір змінюється, і цей процес може відбутися протягом 2 перших років немовляти.

За словами вчених, якщо меланіну буде багато, очі стануть карими, менша кількість меланіну призведе до появи зелених або сірих очей, а якщо пігменту буде дуже мало, то очі так і залишаться блакитними.

Якого кольору будуть очі дитини, чи може у карооких батьків народитися малюк із блакитними очима, читайте в матеріалі ТСН.ua.

У Запоріжжі в захаращеній квартирі загинула 4-місячна дитина | Новини України

Читайте також: