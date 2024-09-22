Чи є зв'язок між долею та датою народження: несподівані наукові дослідження

Науковці з'ясували, що клімат під час народження може впливати на успішність людини, її темперамент та вибір професії.

Вчені вже багато років заперечують "науковість" астрології й вважають хибними її методи прогнозування людської долі від дати народження. Проте нестримне бажання людства знати, чого очікувати від майбутнього, змушує дослідників шукати наукові методи, щоб з'ясувати, як місяць народження людини може вплинути на її подальше життя.

Про це пише "BBC Україна"

Як місяць народження впливає на ймовірність здобути популярність

Виявити вплив місяця народження на риси характеру вчені намагаються принаймні від 1970-х років і деякі з цих досліджень стверджують, що такий зв'язок існує. Так у 2013 році Journal of Social Sciences опублікував результати дослідження, які виявили вплив місяця народження на вірогідність стати знаменитістю. Дослідивши дати народження відомих політиків, музикантів, акторів і спортсменів науковці з'ясували, що найбільше знаменитостей народилося під знаком Водолія, тобто з кінця січня до середини лютого. Але ця статистика малу велику похибку через невелику вибірку – лише 300 відомих осіб сучасності.

Пізніше доктор Марк Гамільтон, професор комунікації з Університету Коннектикуту, вирішив перевірити ці результати. Разом зі своєю командою він зібрав дані про 85 тисяч видатних діячів в історії людства – від 3000 року до нашої ери й до наших днів.

"Ми провели той самий аналіз даних щодо цих осіб, і він підтвердив ті самі закономірності, які ми побачили в оригінальному дослідженні", – розповів доктор Гамільтон.

Професор вважає, що пояснити цей зв'язок між місяцем народження та популярністю може відносно нова галузь науки – хронобіологія, яка вивчає життєві ритми або цикли у живих організмах, а також вплив клімату і сонячного світла під час народження на подальше життя.

"Ми виявляємо, що те, що відбувається на ранньому етапі життя, навіть у внутрішньоутробному періоді, може вплинути на те, що станеться з вами пізніше", – пояснив вчений.

Як дата народження впливає на успіхи в навчанні

Доктор Гамільтон не зупинився на дослідженні популярності та виявив, як місяць народження може вплинути на успіхи дітей у навчанні.

Він підкреслив, що у дитинстві різниця у віці в декілька місяців є набагато суттєвішою, ніж у дорослих. Тому діти, які народилися на початку навчального року можуть показувати кращі результати порівняно з тими, хто народився ближче до літніх канікул. Згідно з результатами його спостережень, це стосується як фізичної, так і розумової активності школярів.

Гамільтон додав, що це відносна перевага, але успішність у навчанні може забезпечити дорослій людині більшу впевненість у собі.

"Коли я був молодшим, я дивився на інших дітей і думав, як вони це роблять? І відповідь полягає в тому, що вони старші", – зазначив доктор Гамільтон.

Як пора року під час народження впливає на темперамент та хобі

Десять років тому Європейський коледж нейропсихофармакології провів дослідження впливу пори року, у яку народилася людина, на її темперамент. Результати дослідження показали, що люди, народжені в теплу чи "зелену" пору року, частіше мають гіпертимний темперамент. Такі люди характеризуються надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів і міміки. Вони енергійні, ініціативні та оптимістичні.

Натомість люди, народжені у холодну пору року, і особливо взимку, виявилися більш стабільними емоційно та менш схильними до дратівливості.

Водночас інші дослідження показали, що місяць народження може впливати на вибір професії чи захоплення.

У 2016 році Національний музей футболу опублікував дослідження дат народження Залу слави футболістів. З'ясувалося, що більшість талановитих спортсменів народилися між вереснем і груднем. Їх було майже вдвічі більше порівняно з тими, хто народився між січнем і квітнем.

Ще одне дослідження, проведене у 2008 році в Університеті Брунеля, виявило зв'язок з сезоном народження серед видатних шахістів у Північній півкулі. Результати показали, що найчастіше майбутні гросмейстери народжувались наприкінці зими та ранньою весною.

Нагадаємо, професор економіки Девід Бленчфловер з США провів дослідження, метою якого було визначити, в якому віці людина почувається найщасливішою. Водночас вченому вдалося з'ясувати, коли та чому люди почуваються найбільш нещасними.

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