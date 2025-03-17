Чи живемо ми у чорній дірі: нове відкриття телескопа Вебба змінює уявлення про Всесвіт

Дослідження показали, що приблизно дві третини з 263 галактик, зафіксованих телескопом, обертаються у напрямку, протилежному до нашої галактики Чумацький Шлях.

Телескоп Джеймса Вебба, запущений NASA три роки тому, зробив чергове сенсаційне відкриття: нові знімки далекого космосу свідчать про можливий дисбаланс в обертанні галактик, що може змінити наше розуміння Всесвіту.

Про це пише Newsweek.

Дослідження показали, що приблизно дві третини з 263 галактик, зафіксованих телескопом, обертаються у напрямку, протилежному до нашої галактики Чумацький Шлях. Очікувалося, що розподіл мав би бути приблизно рівномірним, проте реальні дані виявили суттєве відхилення.

Причина цього явища поки що не встановлена, однак існує гіпотеза, яка передбачає, що весь наш Всесвіт може перебувати всередині чорної діри.

"Одним із пояснень є те, що Всесвіт народився обертовим", – зазначає Ліор Шамір, фахівець з інформатики з Університету штату Канзас. Він пояснює, що ця ідея узгоджується з космологічною теорією чорної діри, яка передбачає, що наш Всесвіт є внутрішньою частиною гігантської чорної діри.

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"Якщо Всесвіт дійсно народився в русі, це означає, що наші поточні теорії про космос неповні", – додає Шамір.

Ще одним можливим поясненням феномену є ефект Доплера: галактики, що обертаються за годинниковою стрілкою, можуть виглядати яскравішими, а тому їх частка може бути перебільшеною. Якщо це припущення правильне, науковцям доведеться переглянути методи вимірювання відстаней у глибокому космосі.

"Це відкриття може вплинути на розуміння багатьох інших нерозв’язаних питань космології, таких як швидкість розширення Всесвіту та природа великих галактик, які, згідно з поточними розрахунками, можуть бути старшими за сам Всесвіт", – зазначає Шамір.

Космічний телескоп Джеймса Вебба продовжує вивчати всі етапи історії Всесвіту – від Великого вибуху до формування зірок і планет. Він знаходиться на орбіті навколо Сонця на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі, що дає йому змогу отримувати безпрецедентно детальні зображення найвіддаленіших куточків космосу.