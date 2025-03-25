Чиста енергія від обертання Землі: вчені зробили сенсаційне відкриття

Поки ми працюємо, їмо і спимо, Земля постійно обертається у власному магнітному полі. Вчені заявляють, що це можна використати для отримання чистої енергії. Дослідники змогли генерувати невелику напругу, використовуючи обертання планети.

Про це повідомляє Mail Online.

Хоча отримана від обертання Землі електрика була незначною, це може стати першим кроком до нової технології безмежного зеленого енергопостачання.

Ідея використовувати різницю швидкості між магнітним полем і магнітом з’явилася ще багато років тому, проте попередні дослідження показували, що електрони швидко вирівнюють заряд, зводячи ефект нанівець.

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Новий експеримент, проведений вченими Принстонського університету та Лабораторії реактивного руху NASA, дав інші результати. Дослідники використали порожнистий циліндр із фериту марганцю-цинку завдовжки 29,9 см. Його розмістили в ізольованій лабораторії під кутом 90 градусів до обертання Землі.

Хоча сам об'єкт був нерухомий, лабораторія рухалася разом із Землею, що створювало магнітну силу на електрони. Це призвело до появи напруги у 19 мікровольт. Коли кут або матеріал змінювали, ефект зникав, що підтверджує зв’язок із земним магнітним полем.

Вчені вважають це початковим доказом концепції і наголошують, що потрібне подальше дослідження для створення більшої напруги й струму.

В останні роки світ активно переходить на чисту енергетику, відмовляючись від викопного палива. Основними джерелами залишаються вітрова та сонячна енергія, а також геотермальна та гідроенергія.

Набирає популярності і ядерна енергетика, яка вже забезпечує близько 10% світового електропостачання. Хоч вона не є відновлюваною, але може виробляти великі обсяги енергії без викидів парникових газів.

Цей експеримент відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики, проте до практичного застосування ще далеко.

До слова, вчені з Університету Гвельфа у Канаді розробили інноваційний матеріал, який нагадує слиз і здатний генерувати електроенергію під час стиснення.