ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Чоловік знайшов метеорит, старший за Землю: який вигляд має космічний артефакт

Чоловік думав, що знайшов камінь з золотом, а це виявся метеорит старший за Землю. Наразі це найбільший зразок у світі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Метеорит

Метеорит / © The Daily Galaxy

Кілька років австралієць Девід Хоул зберігав у своєму будинку 17-кілограмовий камінь. Він знайшов його у 2015 році в парку Меріборо (поблизу Мельбурна). Чоловік зберігав його, бо був переконаний, що він містить золото. Проте всі спроби розколоти її виявилися марними, адже це був не простий камінь з золотом.

Про це пише Daily Galaxy.

Коли Хоул передав зразок до Мельбурнського музею, фахівці зробили сенсаційне відкриття: це був метеорит типу H5, який старший за саму Землю. Геологи ідентифікували його за характерною «заплавленою» поверхнею, що утворилася при проходженні крізь атмосферу.

Цей 17-кілограмовий «камінь» виявився другим за розміром метеоритом, офіційно зареєстрованим у штаті Вікторія. Науковці називають такі кам’янисті метеорити «капсулами часу». Вони містять хондри — мікрозерна, які зберігають інформацію про формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому.

Метеорит. / © The Daily Galaxy

Метеорит. / © The Daily Galaxy

Аналіз показав, що метеорит Меріборо, ймовірно, прилетів із поясу астероїдів і впав на Землю від 100 до 1000 років тому. Сьогодні ця цінна космічна знахідка допомагає вченим краще зрозуміти процеси, які відбувалися задовго до появи нашої планети, і зберігається в Мельбурнському музеї.

Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y», розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янистий.

Велика аномалія у магнітному полі Землі продовжує розширюватися. Супутники фіксують послаблення захисного поля нашої планети. Пролом у магнітному полі Землі, відомий як Південно-Атлантична аномалія, розширився. Від 2014 року його розміри збільшилися на площу, яку можна порівняти з розмірами континентальної Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie