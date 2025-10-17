Чоловік знайшов метеорит, старший за Землю: який вигляд має космічний артефакт

Метеорит / © The Daily Galaxy

Реклама

Кілька років австралієць Девід Хоул зберігав у своєму будинку 17-кілограмовий камінь. Він знайшов його у 2015 році в парку Меріборо (поблизу Мельбурна). Чоловік зберігав його, бо був переконаний, що він містить золото. Проте всі спроби розколоти її виявилися марними, адже це був не простий камінь з золотом.

Про це пише Daily Galaxy.

Коли Хоул передав зразок до Мельбурнського музею, фахівці зробили сенсаційне відкриття: це був метеорит типу H5, який старший за саму Землю. Геологи ідентифікували його за характерною «заплавленою» поверхнею, що утворилася при проходженні крізь атмосферу.

Реклама

Цей 17-кілограмовий «камінь» виявився другим за розміром метеоритом, офіційно зареєстрованим у штаті Вікторія. Науковці називають такі кам’янисті метеорити «капсулами часу». Вони містять хондри — мікрозерна, які зберігають інформацію про формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому.

Метеорит. / © The Daily Galaxy

Аналіз показав, що метеорит Меріборо, ймовірно, прилетів із поясу астероїдів і впав на Землю від 100 до 1000 років тому. Сьогодні ця цінна космічна знахідка допомагає вченим краще зрозуміти процеси, які відбувалися задовго до появи нашої планети, і зберігається в Мельбурнському музеї.

Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y», розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янистий.

Велика аномалія у магнітному полі Землі продовжує розширюватися. Супутники фіксують послаблення захисного поля нашої планети. Пролом у магнітному полі Землі, відомий як Південно-Атлантична аномалія, розширився. Від 2014 року його розміри збільшилися на площу, яку можна порівняти з розмірами континентальної Європи.