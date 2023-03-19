Чоловік знайшов у болоті золоті та срібні скарби: як йому це вдалося

У Нідерландах історик Лоренцо Руйтер за допомогою металошукача знайшов середньовічний скарб із золота та срібла у болоті. Історик натрапив на ці багатства 2021 року у невеликому північному місті Хугвуд.

Про це пише Live science.

Куратори музею в Нідерландах вважають, що масив із золотих прикрас і срібних монет був похований у болоті 800 років тому, щоб зберегти його під час війни.

Археологи Голландського національного музею старожитностей вважають, що розкішні ювелірні вироби, ймовірно, належали багатому та могутньому середньовічному діячу.

"Подібні золоті прикраси належали лише найвищим суспільним класам, тому вони могли належати комусь із великим багатством і владою, можливо, навіть графині Голландії", - розповів Лоренцо Руйтер.

Виявлений скарб містить чотири золоті підвіски з колосами, дві смужки листового золота та 39 срібних монет.

Ковані срібні монети представлені в різних стилях, деякі з них були виготовлені на початку 13-го століття, а деякі мають знаки Римської імперії. Остання монета датується кінцем 1240-х років, що збігається з періодом війни, що може пояснити, чому власник закопав ці цінні речі.

Археологи все ще досліджують золоті прикраси, щоб точно визначити, коли і де вони були виготовлені, але гравюри на них типові для регіону Фрісландії.

Нагадаємо, у Польщі археологи знайшли рицарські артефакти часів Середньовіччя.

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