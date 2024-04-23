Чоловіки чи жінки: науковці з'ясували, хто кращі лікарі

Науковці виявили, що жінки кращі лікарки за чоловіків.

Про це пише Metro.

Нове дослідження показало, що пацієнти мають менше шансів померти, коли їхнім лікарем є жінка – причому ризик для пацієнток ще нижчий. Пацієнти також з меншою ймовірністю повторно госпіталізуються після виписки з лікарні, якщо їх лікувала медикиня.

Автори дослідження вважають, що за цими відмінностями можуть стояти декілька факторів, і припускають, що лікарі-чоловіки можуть недооцінювати тяжкість хвороби своїх пацієнток.

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Попередні дослідження також показали, що чоловіки-лікарі недооцінюють рівень болю, шлунково-кишкові та серцево-судинні симптоми, а також ризик інсульту у пацієнток, що може призвести до несвоєчасного або неповного надання допомоги.

Старший автор дослідження, професор Юсуке Цугава сказав, що результати лікування пацієнтів не повинні відрізнятися між лікарями-чоловіками і лікарями-жінками, якщо вони практикують медицину однаково.

"Наші результати свідчать про те, що лікарки-жінки та лікарі-чоловіки практикують медицину по-різному, і ці відмінності мають значний вплив на результати лікування пацієнтів", - сказав він.

Команда Токійського університету та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) проаналізувала заяви на медичне страхування понад 458 000 жінок і 319 000 чоловіків у період від 2016 до 2019 року. 142 500 і 97 500 з них - близько 31% для обох статей – лікувалися у лікарок.

Рівень смертності серед пацієнток становив 8,15%, коли їх лікували жінки, порівняно з 8,38%, коли лікарем був чоловік. Це може здатися небагато, але коли йдеться про такі високі цифри, це "клінічно значуща" різниця, кажуть дослідники.

Хоча різниця для пацієнтів-чоловіків була дещо меншою, жінки-лікарки все одно мали перевагу з показником смертності 10,15% порівняно з 10,23% у лікарів-чоловіків.

Американська дослідницька група виявила таку саму закономірність для показників повторних госпіталізацій.

Команда припустила, що жінки-лікарки можуть краще спілкуватися зі своїми пацієнтками, що підвищує ймовірність того, що пацієнтки нададуть важливу інформацію, яка допоможе краще діагностувати та лікувати.

Вони також зазначили, що пацієнтки можуть почуватися комфортніше, проходячи делікатні обстеження та беручи участь у детальних розмовах з жінками-лікарками.

Однак автори зазначили, що необхідні додаткові дослідження того, як і чому лікарі-чоловіки та жінки по-різному практикують медицину, і це впливає на догляд за пацієнтами.

Професор Цугава з Медичної школи Девіда Геффена в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі сказав: "Найкраще розуміння цієї теми може призвести до розробки втручань, які ефективно покращать догляд за пацієнтами".

Він каже, що гендерний розрив в оплаті праці серед лікарів також має бути усунений.

Професор Цугава додав: "Важливо зазначити, що жінки-лікарки надають високоякісну допомогу, і тому наявність більшої кількості жінок-лікарок приносить користь пацієнтам із суспільної точки зору".

Нагадаємо, 19-річна дівчина плаче кров'ю. Загадковий випадок шокував лікарів.

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