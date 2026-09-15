Чоловіки з цією особливістю вважаються кращими батьками: вчені з’ясували чому

Батько з сином / © Freepik

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Люди оцінюють, наскільки батько здатний захистити родину, лише поглянувши на його обличчя. Чоловіки з широкими вилицями одразу здаються надійнішими захисниками для дітей, навіть якщо з ними ще ніхто не спілкувався.

Про це повідомляє Daily mail.

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Вчені з’ясували, яких чоловіків бачать кращими батьками для дітей

Науковці виміряли співвідношення ширини обличчя від щоки до щоки та його висоти від губи до брів. У першому досліді понад сотня людей оцінювала фотографії 20 чоловіків за семибальною шкалою.

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Широколиці чоловіки отримали вищий бал за здатність захищати дітей — 4,23 проти 3,84 у чоловіків із вузькими обличчями. Хоча за турботливістю обидві групи оцінили однаково.

У другому випробуванні учасники обирали до п’яти найкращих захисників. І знову більшість віддала перевагу чоловікам із ширшими обличчями, вважаючи їх сильнішими та рішучішими.

Автор дослідження Мітч Браун у матеріалі для видання PsyPost пояснив, що такий візуальний сигнал має глибоке еволюційне коріння. За його словами, наші предки мусили миттєво оцінювати потенційні загрози та переваги оточуючих без тривалого спілкування, що й сформувало стійкі стереотипи на основі риси обличчя.

Вчені зазначають, що під час вибору партнера жінки шукають не лише гарну генетику, а й надійного захисника. Історично сила та готовність чоловіка до боротьби визначали його статус, тому його фізична міць підсвідомо сприймається як здатність уберегти родину.

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Еволюція вподобань: від «татового тіла» до нових стандартів

Паралельне опитування аналітиків SoloFun показало, що популярність так званого «татового тіла» (м’якшої, розслабленої статури) поступово знижується. Сучасні жінки все частіше надають перевагу стрункішій та підтягнутій чоловічій фігурі.

Водночас чоловіки залишаються прихильниками природних пишних жіночих форм. Дослідники підкреслюють, що більшість людей віддає перевагу поміркованим фігурам, а не екстремальним стандартам із соціальних мереж.

Окрім риси обличчя та статури, науковці виділяють ще чотири ключові чинники чоловічої привабливості:

Соціальна затребуваність. Чоловіки здаються більш привабливими, якщо вже мають партнерку чи популярні серед жінок, що сприймається як ознака вірності та надійності.

Фінансовий стан. За даними дослідників, жінки звертають увагу на рівень доходів потенційного обранця приблизно в чотири рази частіше, ніж чоловіки на статки жінок.

Фізична сила. За даними опитування Університету Західної Австралії, високий зріст, розвинені м’язи рук та підтягнутий торс суттєво підвищують шанси чоловіка на симпатію.

Інтелект. Приблизно для 10% людей вирішальним чинником у виборі партнера є його розумові здібності (явище, відоме як сапіосексуальність).

Нагадаємо, про 5 чоловічих імен, які традиційно пов’язують із лідерством, упевненістю, харизмою, розумом та сильним характером.

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