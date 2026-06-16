Чому бідні старіють швидше за багатих: нове дослідження виявило причини прискореного зношування ДНК

Вчені довели шокувальний вплив бідності на зношування ДНК / © unsplash.com

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Міжнародна група науковців з Інституту розвитку людини Товариства Макса Планка у Берліні разом із колегами з Колумбійського університету завершили масштабне дослідження щодо впливу соціального статусу на біологічний вік людини. Експерти проаналізували медичні дані майже 66000 пацієнтів із 23 країн світу, щоб з’ясувати точний зв’язок між фінансовим неблагополуччям та прискореним зношуванням організму.

Про це пише Earth.com.

Епігенетичні годинники та соціальна нерівність

Вчені відстежують біологічний вік за допомогою спеціальних епігенетичних годинників, які зчитують хімічні мітки на молекулах ДНК протягом усього життя. Зразок крові пацієнта вводиться у відповідну формулу, яка видає точну цифру реального віку тіла, що може суттєво випереджати дату народження.

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Перші версії таких алгоритмів створювалися лише для вгадування календарного віку людини і ніколи не враховували загальний стан здоров’я. Натомість інструменти другого та третього поколінь, такі як GrimAge або DunedinPACE, вже навчилися вимірювати безпосередню швидкість старіння внутрішніх органів.

Новітні моделі чітко показали, що люди з низьким рівнем доходу та освіти старіють набагато швидше за своїх заможних однолітків. Команда дослідників об’єднала результати 140 різних наукових праць, щоб довести цю закономірність серед учасників віком від перших днів життя до 80 років.

Вплив бідності в дитинстві та расова дискримінація

Новітні алгоритми зафіксували прискорені темпи старіння у дітей з малозабезпечених сімей на основі аналізів слини та крові. Ці ранні негативні ефекти залишаються з людиною надовго, тому дорослі з бідних родин демонструють гірші біологічні показники навіть через десятки років.

Вчені також порівняли різні расові та етнічні групи населення у Сполучених Штатах Америки за допомогою новітніх годинників здоров’я. Дослідження підтвердило, що темношкірі учасники експерименту старіли значно швидше порівняно з білими пацієнтами абсолютно такого ж календарного віку.

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Експерти пояснюють цю сумну тенденцію наслідками хронічного стресу, обмеженим доступом до медицини та постійною соціальною дискримінацією. За словами дослідників, такий розрив жодним чином не пов’язаний із генетикою чи фіксованими спадковими особливостями організму.

Практичне застосування та перспективи досліджень

Розуміння механізмів роботи цих біологічних годинників повністю змінює підхід до майбутніх медичних досліджень. Науковці тепер можуть використовувати ці інструменти для перевірки того, чи залишають державні соціальні програми реальний позитивний слід в організмі людини.

Під час одного з випробувань дорослі пацієнти скорочували кількість калорій протягом 2 років, що дозволило успішно сповільнити темпи їхнього старіння. Це дає системі охорони здоров’я надію на те, що правильна політика допоможе збільшити тривалість життя вразливих верств населення.

Суттєвим обмеженням цього наукового проєкту є те, що більшість проаналізованих даних надійшла винятково з багатих країн. Наступним важливим кроком для лікарів стане розробка універсальних інструментів вимірювання, які ефективно працюватимуть для абсолютно всіх регіонів планети.

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Нагадаємо, старіння часто уявляють як повільне «вимкнення» тіла: менше енергії, слабша пам’ять, більше обмежень. Однак наука говорить інше, а багато уявлень про вік не витримують перевірки фактами. І головне — те, як ми старіємо, значною мірою залежить не лише від біології, а й від способу життя, звичок і навіть ставлення до самого процесу.

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