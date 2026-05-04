Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

Чому більшає колорадських жуків: вчені розкрили причини

Спека, вологість і стан ґрунту спричинили різке зростання популяції колорадського жука. Вчені пояснили, чому шкідник стає дедалі небезпечнішим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Чому більшає колорадських жуків

Чому більшає колорадських жуків / © Unsplash

Дослідження показують, що спека та погодні умови спричинили «бум» колорадських жуків у світі. Університети Мічигану та Вісконсину провели 16-річне дослідження, в якому дізналися, чому колорадського жука тільки більшає.

Про це йдеться у дослідженні.

«Бум» колорадських жуків: чому їхня кількість збільшується

Спека, вологість та стан ґрунту є причинами спалахів чисельності колорадського жука. Це дослідження допоможе покращити прогнозування кількостей врожаю та способів боротьби із жуками.

Дослідники з Мічиганського державного університету проаналізували дані за останні 16 років та отримали нові відомості про фактори, що впливають на чисельність колорадського жука.

Дорослі жуки сплять у ґрунті. Вони прокидаються, коли земля прогрівається вище 10 °C. Після «пробудження» вони відразу починають атакувати картоплю, відкладають яйця, з яких виходять руйнівні личинки.

Зазвичай за літо з’являється два покоління, але жук може підлаштовуватися під умови. Цікаво, що близько 2% популяції можуть «проспати» в землі більше ніж одну зиму.

Хоч високі температури є одним з основних факторів, які впливають на комфорт жуків, суттєво вплив на тенденції зміни чисельності популяції показали вологість повітря та ґрунту, а також опади

Опади, насиченість повітря та температура ґрунту в період зимівлі жуків впливали на коливання чисельності популяції щороку. Дослідження також показало, що екстремальна спека збільшує кількість колорадських жуків.

Ці закономірності дають змогу припустити, що комахи можуть виживати в екстремальніших кліматичних умовах. Через потепління у колорадського жука може з’явитися третє покоління за сезон. Це означає більше шкідників і довші періоди боротьби з ними.

Тепер дослідники зосередилися на розробці моделей прогнозування, щоб краще передбачати, коли жуки з’являтимуться на картопляних полях. Це може допомогти виробникам підготуватися заздалегідь і вибрати стратегії боротьби проти шкідника.

Нова загроза у саду: хто такий квіткоїд

Яблуневий квіткоїд — це невеликий довгоносик, який прокидається за температури 6–8 °C. Він може знищити до 90% вашого врожаю. Личинка виїдає квітку зсередини та склеює її пелюстки, тому бутони і бруньки не розпускаються.

Для перевірки наявності шкідника використовують метод струшування на світлу тканину рано-вранці: якщо виявлено понад 5–10 жуків на дереві, необхідно вживати заходів.

Боротьба зі шкідником має бути комплексною та вчасною. Ефективними є клейові пояси, очищення стовбурів від старої кори та побілка. Хімічну обробку інсектицидами важливо провести у чітке «вікно» — від набрякання бруньок до розпускання бутонів. Уникайте періоду цвітіння, аби не нашкодити бджолам.

