Чому більшість придатних для життя планет можуть бути мертвими — пояснення вчених
Планетам розміром із Землю потрібні значні запаси води для підтримки стабільних кліматичних умов і можливості життя.
Нове дослідження показало, що багато планет, які вважали придатними для життя, можуть бути непридатними через нестачу води — навіть якщо вони перебувають у правильній зоні зірки. Для стабільного клімату їм потрібно значно більше води, ніж вважалося.
Про це пише видання SciTechDaily.
Науковці з’ясували: планеті розміром із Землю потрібно щонайменше від 20 до 50% об’єму земних океанів, аби зберігати стабільні умови на поверхні протягом тривалого часу.
Астрономи вже підтвердили існування понад 6 тисяч екзопланет, і ще мільярди можуть бути в галактиці. Частина з них розташована в зоні, де можливе існування рідкої води. Але цього недостатньо — важливу роль відіграє взаємодія води з атмосферою та геологією.
Як пояснила провідна авторка дослідження Хаскель Вайт-Гіанелла, під час пошуку життя доводиться відсіювати частину планет, і сухі світи можуть не підходити.
Як приклад учені наводять Венеру. Вона подібна за розмірами до Землі і могла мати воду в минулому, але зараз має екстремально високу температуру. Ймовірно, менша кількість води на початку порушила її вуглецевий цикл, що призвело до накопичення вуглекислого газу і втрати води.
