Сьогодні астрономи вже підтвердили існування понад 6 тисяч екзопланет / © ESA

Нове дослідження показало, що багато планет, які вважали придатними для життя, можуть бути непридатними через нестачу води — навіть якщо вони перебувають у правильній зоні зірки. Для стабільного клімату їм потрібно значно більше води, ніж вважалося.

Про це пише видання SciTechDaily.

Науковці з’ясували: планеті розміром із Землю потрібно щонайменше від 20 до 50% об’єму земних океанів, аби зберігати стабільні умови на поверхні протягом тривалого часу.

Астрономи вже підтвердили існування понад 6 тисяч екзопланет, і ще мільярди можуть бути в галактиці. Частина з них розташована в зоні, де можливе існування рідкої води. Але цього недостатньо — важливу роль відіграє взаємодія води з атмосферою та геологією.

Як пояснила провідна авторка дослідження Хаскель Вайт-Гіанелла, під час пошуку життя доводиться відсіювати частину планет, і сухі світи можуть не підходити.

Як приклад учені наводять Венеру. Вона подібна за розмірами до Землі і могла мати воду в минулому, але зараз має екстремально високу температуру. Ймовірно, менша кількість води на початку порушила її вуглецевий цикл, що призвело до накопичення вуглекислого газу і втрати води.

