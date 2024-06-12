Чому чоловіки й жінки відчувають біль по-різному: науковці зробили відкриття

Коли чоловіки та жінки в гетеросексуальних стосунках скаржаться, що їхні партнери не розуміють їхнього болю, цілком імовірно, що це так і є. Нове дослідження больових рецепторів у гризунів і приматів показало, що у самців і самок вони активуються різними молекулами.

Про це пише IFLScience.

Тепер вчені вважають, що фізичний біль, чи то болісний, чи то просто неприємний, може переживатися жінками та чоловіками абсолютно по-різному.

Це нове відкриття, крім порушення еволюційних питань, також вказує на те, що нам, імовірно, доведеться радикально скоригувати багато діагнозів і процесів лікування, особливо це стосується жінок.

"Еволюція може бути вельми консервативною, коли йдеться про статевий диморфізм, зводячи до мінімуму відмінності. Але це працює тільки в тому випадку, коли мова не йде про переваги для виживання і розмноження. Імовірно, це є причиною того, що в чоловіків усе ще є соски, хоча вони, можливо, і не приносять користі", - зазначають науковці.

Це зовсім не означає, що в особин жіночої та чоловічої статі все буде ідентично, однак, як показує приклад із чоловічими сосками, легше розрізняти ступені, ніж розробляти абсолютно нову модель. У результаті тривалий час вважалося, що відмінності у відчутті болю у чоловіків і жінок відображають "різні ступені". Однак результати нового дослідження, які вразили науковців, кидають виклик цій теорії.

На думку команди з Університету Аризони, схоже, що не тільки спосіб передавання болю відрізняється залежно від статі, але також і самі рецептори, відомі як ноцицептори, чутливі до різних гормонів. Під час дослідження вчені продемонстрували це на макаках і людях, а також мишах.

"Наші дані підтверджують дивовижний висновок про те, що ноцицептори багатьох ссавців, зокрема й людей, можуть функціонально відрізнятися в чоловіків і жінок", - повідомила команда науковців під керівництвом доктора Френка Порреки.

Вчені виявили, що гормон пролактин сенсибілізує нейрони дорсальних корінців ганглія, скупчення нейронів у хребті, у самок людей, приматів і гризунів, проте не у самців. Таким чином легкий біль перетворюється на щось більш набагато виснажливіше.

Водночас у чоловіків аналогічну функцію виконує нейромедіатор орексин В, однак у жінок цього не спостерігається.

Під час дослідження вчені вивчили нейрони in vitro у донорів органів людини й тварин. Команда використовувала лише дві макаки кожної статі, оскільки нейрони можна було використати лише після смерті, проте зразки людей і мишей були використані в достатній кількості, щоб учені були впевнені в правдивості своїх результатів.

Було виявлено, що інші больові нейрони демонструють сильнішу сенсибілізацію до тих самих гормонів в однієї статі без повної відсутності в іншої.

"До цього моменту вчені вважали, що рушійні механізми, які спричиняють біль, однакові в обох статей. Однак ми виявили, що основні механізми, які лежать в основі сприйнятті болю, відрізняються у самців і самок мишей, у самців і самок приматів, а також у чоловіків і жінок", - зауважив Френк Поррек.

Автори дослідження визнають, що еволюція цієї відмінності, а також механізми, що її спричинили, все ще залишаються загадкою для людини. Пролактин — це гормон, який запускає розвиток тканини молочної залози та лактацію, тому не дивно, що його вплив на біль обмежується жінками. Водночас орексин В насправді допомагає всім нам бути бадьорими, а тому немає очевидної причини, чому він може викликати різні реакції залежно від статі.

Вчені вважають, що їхнє нове відкриття може здійснити революцію в лікуванні болю, оскільки сьогодні стать пацієнта не є поширеним фактором при виборі знеболювальної терапії. Передбачається, що фактор статі насправді може поліпшити терапевтичні результати. Вони також зазначають, що до клінічних випробувань зі спотвореним співвідношенням статей серед учасників слід ставитися з обережністю, а не вважати, що вони застосовні до всіх.

Нагадаємо, вчені оприлюднили шокувальні результати дослідження про небезпеку котячих подряпин.

Читайте також: