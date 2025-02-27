Чому деякі дерева уникають дотиків: загадка "сором'язливості крон"

Дивовижні проміжки між верхівками дерев, що формуються в лісах, викликають подив у науковців та відвідувачів. Це явище, яке отримало назву "сором'язливість крон", є загадковим і водночас захоплюючим. Гілки деяких дерев не зливаються в суцільний полог, а утворюють витончені проміжки, немов навмисно вирізані в листяному покриві.

Про це стало відомо з дослідження опублікованому в журналі Annals of Botany.

Загадка цього явища привернула увагу вчених ще в 1920-х роках, коли його помітили серед евкаліптів, мангрових дерев і японських модрин. Однією з причин, яка може пояснити такі проміжки, є вплив вітру, коли гілки труться одна об одну, і втрачають чутливі пагони, створюючи природні коридори між деревами.

Не менш важливим фактором є світло. Дерева можуть "відчувати" близькість сусідів завдяки світлочутливим білкам, що допомагають визначати наявність затінення. За допомогою таких сигналів дерева регулюють ріст гілок, уповільнюючи їх, щоб уникнути боротьби за сонячне світло і економити енергію.

Докторка Емілі Остерлофф з Лондонського музею природознавства нещодавно поділилася новими висновками, розповідаючи, як гілки дерев утворюють «мозаїку», де кожна крона формує акуратні межі, залишаючи простір для смужок неба. Цей процес не тільки сприяє збереженню енергії, але й є частиною складної природної головоломки, де кожен елемент виконує свою роль у формуванні лісової екосистеми.

Гіпотези припускають, що такі розриви допомагають обмежити поширення комах-шкідників і хвороб, створюючи природний захист для дерев. Крім того, більше сонячного світла потрапляє на землю, сприяючи росту підліску і підтримці екосистеми.

Дослідження японських мішаних лісів показали, що широколистяні дерева формують більші проміжки, ніж хвойні. Це може бути пов'язано з гнучкістю деревини або реакцією дерев на вітер. Однак виявилося, що навіть вітряні зони не завжди мають більше розривів, що ставить під сумнів роль вітру як основного фактора. Деякі вчені припускають, що гормони або хімічні сигнали можуть також впливати на цю поведінку.

Хоча науковці вже виявили певні закономірності, чому ж дерева створюють ці проміжки, чіткої відповіді поки що немає.

Нагадаємо, вчені назвали несподівану причину, чому крокодилам загрожує вимирання.

Читайте також: