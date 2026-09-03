Чому домашні тварини змушують нас почуватися краще: вчені знайшли можливу відповідь

Чому коти та собаки можуть покращувати наше самопочуття

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Американські вчені розробили новий метод, який дає змогу досліджувати, як люди насправді розмовляють зі своїми домашніми тваринами у повсякденному житті. У майбутньому він може допомогти з’ясувати, чи пов’язані особливості такого спілкування із психічним здоров’ям та самопочуттям людини.

Про це повідомило видання Earth.com.

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Дослідження провели фахівці Університету Аризони. Вони створили систему AURAL-Pet, яка дозволяє аналізувати різні типи взаємодії людей із собаками та котами.

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Як люди розмовляють із домашніми тваринами

Науковці звернули увагу, що попередні дослідження впливу домашніх тварин на людей давали неоднозначні результати. Одні пов’язували наявність улюбленця зі зменшенням самотності чи проявів депресії, тоді як інші не виявляли помітних переваг.

Дослідники припускають, що однієї лише інформації про наявність собаки чи кота недостатньо. Двоє людей можуть мати домашніх тварин, однак будувати з ними абсолютно різні стосунки.

Щоб детальніше дослідити ці відмінності, команда проаналізувала записи, отримані під час чотирьох попередніх американських проєктів. Для цього використовували систему EAR — смартфони у випадкові моменти записували короткі фрагменти навколишніх звуків. Учасники знали про записи, але не могли передбачити, коли саме пристрій увімкнеться.

Загалом науковці відібрали 5072 аудіофрагменти від 240 людей, поруч із якими перебували собаки або коти. Кожен запис тривав 30 або 50 секунд.

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Від команд до розмов про життя

Фінальна версія AURAL-Pet містить 30 категорій поведінки та мовлення. Система враховує, зокрема, команди, запитання, похвалу, негативні коментарі, прізвиська та прояви роздратування. Також дослідники фіксували, чи змінює людина голос під час звернення до тварини — наприклад, говорить повільніше або вищим тоном.

З’ясувалося, що в середньому люди зверталися до собак або котів у 9,2% записів, на яких вони взагалі щось говорили. Водночас стиль такого спілкування суттєво відрізнявся залежно від людини.

Дехто поводився з улюбленцем майже як із повноцінним співрозмовником — розповідав про робочий день, погоду, покупки або майбутні плани. Інші переважно давали команди, ставили запитання чи хвалили тварину.

Чи справді це покращує самопочуття

Автори наголошують: дослідження поки не доводить, що певний спосіб спілкування з домашньою твариною покращує психічне здоров’я. На цьому етапі вчені насамперед перевіряли, чи можна за допомогою AURAL-Pet надійно вимірювати такі взаємодії.

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Надалі науковці планують зіставляти записи з даними про психічне здоров’я, соціальне життя людей та міцність їхнього зв’язку з тваринами. Це може допомогти з’ясувати, чи справді різні способи спілкування із собаками та котами пов’язані з відмінностями у самопочутті людини.

Метод має й обмеження. Через відсутність відео дослідники не завжди могли точно встановити, яка саме тварина перебувала поруч. Крім того, систему наразі перевірили лише на англомовних учасниках та під час взаємодії із собаками й котами.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що лише частина індивідуальності людини закладена в її ДНК, водночас значний вплив на характер мають середовище, культура та життєвий досвід.

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