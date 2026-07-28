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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Чому фламінго стоять на одній нозі: вчені розкрили таємницю птахів

Нове наукове дослідження спростовує міфи про втому м’язів фламінго і доводить головну причину такого явища.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Фламінго

Фламінго / © pexels.com

Вчені нарешті з’ясували, чому деякі птахи, зокрема фламінго, звикли відпочивати на одній нозі. Дослідження карибських фламінго показало, що така поведінка допомагає ефективно зберігати тілесне тепло у холодній воді.

Про це пише Discover Wildlife.

Дослідники, які спостерігали за карибськими фламінго в неволі, з’ясували, що стояння на одній нозі допомагає птахам зменшувати втрати тепла.

Науковці припускають, що цей механізм характерний не лише для фламінго, а й для інших птахів, які багато часу проводять у воді, зокрема різних видів куликів.

Оскільки холодна вода швидко забирає тепло від тіла, птахам вигідніше тримати у воді лише одну ногу, а другу ховати під пір’ям. Це дозволяє ефективніше зберігати тепло.

Під час дослідження вчені також перевірили інші поширені припущення щодо цієї поведінки, спостерігаючи за індивідуально позначеними птахами. У результаті вони не знайшли підтвердження теоріям про те, що стояння на одній нозі зменшує втому кінцівок, допомагає швидше злетіти або покращує здатність утримувати рівновагу.

До слова, дослідники з Утрехтського університету з’ясували, що птахи можуть літати заради задоволення, а не лише через пошук їжі чи небезпеку. Під час експерименту з 17 какаду гала у Нідерландах майже всі птахи щодня добровільно обирали політ, попри наявність їжі у вольєрі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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