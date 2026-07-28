Чому фламінго стоять на одній нозі: вчені розкрили таємницю птахів

Фламінго / © pexels.com

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Вчені нарешті з’ясували, чому деякі птахи, зокрема фламінго, звикли відпочивати на одній нозі. Дослідження карибських фламінго показало, що така поведінка допомагає ефективно зберігати тілесне тепло у холодній воді.

Про це пише Discover Wildlife.

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Дослідники, які спостерігали за карибськими фламінго в неволі, з’ясували, що стояння на одній нозі допомагає птахам зменшувати втрати тепла.

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Науковці припускають, що цей механізм характерний не лише для фламінго, а й для інших птахів, які багато часу проводять у воді, зокрема різних видів куликів.

Оскільки холодна вода швидко забирає тепло від тіла, птахам вигідніше тримати у воді лише одну ногу, а другу ховати під пір’ям. Це дозволяє ефективніше зберігати тепло.

Під час дослідження вчені також перевірили інші поширені припущення щодо цієї поведінки, спостерігаючи за індивідуально позначеними птахами. У результаті вони не знайшли підтвердження теоріям про те, що стояння на одній нозі зменшує втому кінцівок, допомагає швидше злетіти або покращує здатність утримувати рівновагу.

До слова, дослідники з Утрехтського університету з’ясували, що птахи можуть літати заради задоволення, а не лише через пошук їжі чи небезпеку. Під час експерименту з 17 какаду гала у Нідерландах майже всі птахи щодня добровільно обирали політ, попри наявність їжі у вольєрі.

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