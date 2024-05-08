Чому іншопланетяни не встановлюють контакту з людьми – вчені озвучили цікаву та трохи образливу причину

На думку вчених, іншопланетяни не зацікавлені у контакті з людиною.

Пошук позаземних цивілізацій – доволі складне завдання багато в чому тому, що людство не знає, а що ж потрібно шукати. Здебільшого вчені шукають сигнали, які б випромінювала наша цивілізація. В основі таких пошуків лежить припущення, що іншопланетяни живуть за тими ж законами фізики, що й ми.

Про це йдеться у статті FLScience.

На думку вчених, людська цивілізація перебуває на низькому рівні розвитку – саме тому ми не можемо встановити контакту з іншопланетянами. Вони пояснили, що за шкалою Кардашова (класифікація типів цивілізацій за рівнем енергоспоживання - ред.) наша цивілізація відноситься до типу 0,78 і не дотягує навіть до І типу. А "щось цікаве" починається лише у цивілізацій ІІ типу.

Як визначили науковці, людство швидко перейшло від аналогових до цифрових сигналів зв'язку.

Хоча аналогові сигнали в тому діапазоні, який ми використовуємо для зв'язку, були б досить неефективним способом зв'язку з чужорідними планетами, можливо, що іншопланетні цивілізації могли б стати "радіо-тихими" в межах останніх 100 років. І це ускладнює їхнє виявлення.

Вчені намагаються зрозуміти, який сигнал може надіслати більш розвинена цивілізація, і який рівень технологій необхідний для того, щоб їх відправити.

Надсилання сигналів через галактику або Всесвіт, особливо безперервних сигналів, які забезпечують найкращі шанси на виявлення, потребує багато енергії. Набагато більше, ніж здатні виробляти люди.

Микола Кардашов 1963 року спробував розрахувати, яка енергія використовується для надсилання таких сигналів, що несуть інформацію, та рівні розвитку, на яких мають знаходитись цивілізації, щоб їх відправляти.

Кардашов розділив цивілізацію на три типи, залежно від того, скільки енергії вони здатні використовувати з навколишнього середовища:

цивілізації типу I – це цивілізації, які здатні використовувати всю доступну їм енергію на своїй планеті;

цивілізація типу II здатна використовувати енергію своєї зірки, наприклад, побудувавши Сферу Дайсона;

цивілізації типу III – це іншопланетні цивілізації, здатні використовувати енергію всієї своєї галактики.

Виробництво енергії цивілізаціями І та ІІ типу надзвичайно велике. Зі збільшення виробництва енергії Землі на 1% на рік, Кардашов підрахував, що людство досягне цих етапів через 3200 років, а потім через 5800 років.

Класифікацію Кардашова 2020 року розширили цивілізаціями IV типу, здатними використовувати енергію видимого Всесвіту.

Нагадаємо, колишні пілоти свідчили в Конгресі США про НЛО.

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