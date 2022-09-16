Чому качки ходять рядочком та сексуальне життя скорпіонів: за що нагороджували Шнобелівською премією

У Гарварді відбулася цьогорічна церемонія нагородження вчених жартівливою Шнобелівською премією, яка через пандемію проходила в режимі онлайн.
Премії були вручені "за дослідження та досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім – задуматися".
Про це пише Daily Mail.
Переможці Шнобелівської премії цього року здобули не лише нагороди, а й грошовий приз у розмірі 10 трильйонів доларів, щоправда, не американських, а зімбабвійських.
Повний список переможців Шнобелівської премії 2022:
Премія з кардіології — вивчення того, що серцеві ритми людей, які подобаються одне одному, синхронізуються. Еліска Прохазкова, Еліо Сьяк-Ші, Фрідерике Беренс, Даніель Лінд та Маріска Крет
Премія з літератури — аналіз того, що робить юридичні документи складними для розуміння. Ерік Мартінес, Френсіс Молліка та Едвард Гібсон
Премія з біології — вивчення впливу запорів на сексуальне життя скорпіонів. Солімарі Гарсія-Ернандес та Глауко Мачадо
Премія з медицини — вивчення того, як охолодження льодом може зменшити наслідки хіміотерапії.
Премія з інженерії — спроба знайти найефективніший спосіб повороту ручки дверей. Генерал Мацудзакі, Казуо Охучі, Масару Уехара, Есіюкі Уено та Горо Імура
Премія з фізики — дослідження того, чому каченята пересуваються рядочком. Френк Фіш, Чжі-Мін Юань, Мінглу Чен, Лайбінг Цзя, Чунян Джі та Атілла Інчечик.
Премія миру — за розробку алгоритму, який допомагає пліткарям вирішити, коли збрехати, а сказати правду. Джунхуї Ву, Сабольч Самадо, Пет Барклай, Б'янка Бірсма, Теренс Дорес Крус, Серхіо Ло Яконо, Анніка Ніпер, Кім Петерс, Войтек Пшеперка, Лео Тіохін та Пол Ван Ланге
Премія з економіки — за математичний аналіз того, чому успіх найчастіше приходить до менш талановитих людей. Алессандро Плучіно, Алессіо Емануеле Біондо та Андреа Рапісарда
Премія з техніки безпеки — за розробку манекена лося для краш-тестів. Магнус Герс.
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