Чому качки ходять рядочком та сексуальне життя скорпіонів: за що нагороджували Шнобелівською премією

У Гарварді відбулася цьогорічна церемонія нагородження вчених жартівливою Шнобелівською премією, яка через пандемію проходила в режимі онлайн.

Премії були вручені "за дослідження та досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім – задуматися".

Про це пише Daily Mail.

Переможці Шнобелівської премії цього року здобули не лише нагороди, а й грошовий приз у розмірі 10 трильйонів доларів, щоправда, не американських, а зімбабвійських.

Повний список переможців Шнобелівської премії 2022:

Премія з кардіології — вивчення того, що серцеві ритми людей, які подобаються одне одному, синхронізуються. Еліска Прохазкова, Еліо Сьяк-Ші, Фрідерике Беренс, Даніель Лінд та Маріска Крет

Премія з літератури — аналіз того, що робить юридичні документи складними для розуміння. Ерік Мартінес, Френсіс Молліка та Едвард Гібсон

Премія з біології — вивчення впливу запорів на сексуальне життя скорпіонів. Солімарі Гарсія-Ернандес та Глауко Мачадо

Премія з медицини — вивчення того, як охолодження льодом може зменшити наслідки хіміотерапії.

Премія з інженерії — спроба знайти найефективніший спосіб повороту ручки дверей. Генерал Мацудзакі, Казуо Охучі, Масару Уехара, Есіюкі Уено та Горо Імура

Премія з фізики — дослідження того, чому каченята пересуваються рядочком. Френк Фіш, Чжі-Мін Юань, Мінглу Чен, Лайбінг Цзя, Чунян Джі та Атілла Інчечик.

Премія миру — за розробку алгоритму, який допомагає пліткарям вирішити, коли збрехати, а сказати правду. Джунхуї Ву, Сабольч Самадо, Пет Барклай, Б'янка Бірсма, Теренс Дорес Крус, Серхіо Ло Яконо, Анніка Ніпер, Кім Петерс, Войтек Пшеперка, Лео Тіохін та Пол Ван Ланге

Премія з економіки — за математичний аналіз того, чому успіх найчастіше приходить до менш талановитих людей. Алессандро Плучіно, Алессіо Емануеле Біондо та Андреа Рапісарда

Премія з техніки безпеки — за розробку манекена лося для краш-тестів. Магнус Герс.

Сіамські близнючки, політ на астероїд і Шнобелівська премія – новини з онлайн-трансляції

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