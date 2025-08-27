Чому кішки найчастіше сплять на лівому боці: відповідь дали вчені

Кошка

Вчені з’ясували, що кішки мають звичку спати переважно на лівому боці, і пояснили, чому така поведінка може мати еволюційне значення.

Про це повідомило видання Pets Radar.

Дослідження провела міжнародна команда з Італії, Німеччини, Канади, Швейцарії та Туреччини під керівництвом доктора Севіма Іспарти та професора Онура Гюнтуркуна. Вчені проаналізували 408 відео на YouTube, де зображені сплячі кішки. Виявилося, що у двох третинах випадків тварини засинали саме на лівому боці.

Автори зазначають, що таке положення може давати котам еволюційну перевагу. Під час сну вони залишаються вразливими, адже проводять у цьому стані щонайменше половину доби. Якщо кішка лежить на лівому боці, її ліве поле зору активує праву півкулю мозку, яка спеціалізується на просторовому сприйнятті, обробці загроз і координації рухів. Це підвищує шанси тварини швидко зорієнтуватися та врятуватися в разі небезпеки.

