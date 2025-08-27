- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому кішки найчастіше сплять на лівому боці: відповідь дали вчені
Міжнародна команда вчених проаналізувала сотні відео та виявила, що кішки частіше сплять на лівому боці. Це може бути еволюційною перевагою.
Вчені з’ясували, що кішки мають звичку спати переважно на лівому боці, і пояснили, чому така поведінка може мати еволюційне значення.
Про це повідомило видання Pets Radar.
Дослідження провела міжнародна команда з Італії, Німеччини, Канади, Швейцарії та Туреччини під керівництвом доктора Севіма Іспарти та професора Онура Гюнтуркуна. Вчені проаналізували 408 відео на YouTube, де зображені сплячі кішки. Виявилося, що у двох третинах випадків тварини засинали саме на лівому боці.
Автори зазначають, що таке положення може давати котам еволюційну перевагу. Під час сну вони залишаються вразливими, адже проводять у цьому стані щонайменше половину доби. Якщо кішка лежить на лівому боці, її ліве поле зору активує праву півкулю мозку, яка спеціалізується на просторовому сприйнятті, обробці загроз і координації рухів. Це підвищує шанси тварини швидко зорієнтуватися та врятуватися в разі небезпеки.
Нагадаємо, ветеринар роз’яснив можливі причини, чому кіт або кішка шипить на людину. Насправді ж цей звук є не стільки проявом злості, скільки інстинктивним і захисним способом повідомити про свій стан.