Чому кіт не доїдає корм: вчені пояснили дивну звичку

Чому кіт не доїдає корм / © Unsplash

Реклама

Деякі власники тварин помічають, що коти не завжди доїдають свій корм, хоча завжди дуже просять їсти. Причому вони ніби залишають на потім частину своєї основної порції, яку з’їдають завжди. Науковці дослідили, чому коти не доїдають свою порцію їжі та розповіли більше про цікаву звичку.

Результатами поділилися Science Alert.

Чому кіт залишає корм у мисці на потім: що це за звичка

Науковці нарешті змогли пояснити, чому коти раптово припиняють їсти свою порцію корму і лишають її на потім. За даними останнього дослідження, коти, які не доїдають їжу, можуть відчувати нудьгу. Вони необов’язково наїлися, якщо лишили корм у мисці.

Реклама

У людей цей основний фізіологічний принцип називається нюхово-сенсорно-специфічним насиченням. Він пояснює, чому ми іноді наїдаємося «до відвалу» і відчуваємо ситість, а потім бачимо десерт — і в шлунку автоматично з’являється місце.

Однак у котів цей механізм харчування роками змушує науковців шукати відповіді.

«Коти часто припиняють їсти і не доїдають навіть після того, як відчували голод. Проте вони негайно відновлюють прийом тієї ж їжі через короткий проміжок часу. Це говорить про те, що припинення прийому їжі не може бути повністю пояснено тільки шлунково-кишковим насиченням», — пишуть дослідники з Університету Івате в Японії.

Коти загадкові не лише зовні, а й генетично, адже їхні звички тисячоліттями еволюціонують і змінюються. Хоч і собаки, і кішки належать до хижаків (Carnivora), собаки, як правило, жадібно поглинають їжу, іноді настільки, що доводиться її зригувати.

Реклама

А коти зазвичай їдять безліч дрібних порцій їжі. Вчені хотіли дослідити, чи регулюються харчові звички котів насамперед сенсорними факторами.

Вони залучили до дослідження 12 здорових домашніх кішок змішаних порід, жодна з яких не була стерилізована. Кішок помістили на контрольований режим годування. Спершу коти не їли 16 годин. Їм запропонували всього 20 грамів сухого корму.

За 10 повторень такого експерименту лише чотири кішки з’їли всю порцію протягом 10 хвилин після її отримання. Це показало, що коти, які навіть голодують, добровільно припиняють їсти, з’ївши лише близько третини своєї порції.

Далі вчені провели серію тестів на годування. Кожен експеримент складався з шести циклів, що включали 10-хвилинний період годування, за яким слідував 10-хвилинний «відпочинок» з порожньою мискою. Вчені помітили, що коли кішки отримували той самий корм, їхнє споживання корму поступово знижувалося.

Реклама

Коли котам пропонували шість різних видів корму, вони їли набагато більше. Навіть якщо кожен наступний корм був менш смачним, але відрізнявся від попереднього, коти з’їдали більше. Це показує, що коти лишають корм у мисці, тому що їм хочеться чогось нового.

«Ці результати свідчать про те, що коти не перестають їсти просто тому, що вони ситі», — каже науковець з поведінки тварин Масао Міядзакі.

Сенсорна новизна, особливо серед запахів, може стимулювати котячий апетит.

Інші цікаві факти про котів

Останні дослідження показали, що коти можуть забути господарів. Однак для цього повинні бути справді поважні причини. Якщо ви сподобалися коту, він запам’ятає вас надовго.

Реклама

Довготривала котяча пам’ять триває місяцями і роками, однак кіт може запам’ятати вас навіть за одну зустріч, якщо ви стали для нього приємним спогадом.

А ще ми розповідали, що означає, коли кіт «місить» вас лапками ніби тісто. Ветеринарка пояснила, що це поєднання дитячих рефлексів та поведінки дорослих тварин. Коти так самозаспокоюються, «облаштовують» місце для відпочинку та залишають на вас свій запах, демонструючи прив’язаність.

Новини партнерів