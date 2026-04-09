Чому кіт не доїдає корм: вчені пояснили справжню причину

Кіт / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Коти можуть відмовлятися від їжі не через ситість, а через звикання до її запаху. Такого висновку дійшли дослідники, які вивчали харчову поведінку домашніх тварин.

Про це повідомило видання Iflscience.

У межах експерименту вчені залучили 12 домашніх котів. Після 16-годинної перерви в годуванні тваринам шість разів поспіль пропонували їжу — кожну порцію окремо протягом десяти хвилин. Це дало змогу простежити, як змінюється інтерес до корму залежно від його різноманітності.

Реклама

З’ясувалося, що за одноманітного раціону коти з кожною наступною порцією їли менше, попри те що залишалися голодними. Натомість у разі зміни корму інтерес до їжі не знижувався — загальний обсяг споживання навіть зростав.

Цю закономірність підтвердили й додаткові експерименти. Коли до кількох однакових страв додавали нову, тварини знову починали їсти активніше — навіть якщо новий корм не був улюбленим.

Ключову роль, як з’ясували вчені, відіграє запах. В одному з експериментів достатньо було лише аромату нового корму, щоб підвищити апетит, навіть без зміни самої їжі. Водночас тривале повторення одного й того самого запаху, навпаки, знижувало інтерес до їжі.

У дослідженні наголошується, що передчасна відмова від корму пов’язана насамперед із нюховими чинниками, а не лише з фізіологічним насиченням. За багаторазового повторення одного й того ж корму тварини поступово втрачають до нього інтерес, навіть після тривалого голодування.

Реклама

Подібний ефект відомий і в людей — його називають «нюховою сенсорно-специфічною ситістю». Дослідження мозку показують, що він пов’язаний зі зниженням активності центрів винагороди, через що їжа перестає приносити задоволення.

«У котів ці неврологічні механізми ще належить дослідити, хоча автори дослідження зазначають, що ця швидка сенсибілізація до їжі може мати глибоке еволюційне коріння. Собаки, наприклад, схильні наїдатися, коли їжа доступна, як і їхній предок вовк, який мислив зграями. Домашні коти, навпаки, походять від диких котів, які полюють поодинці і тому їдять дрібну здобич кілька разів на день», — йдеться в статті.

Це може пояснювати, чому коти зазвичай споживають їжу невеликими порціями й не доїдають її до кінця. Як зазначають дослідники, вирішальну роль у такій поведінці відіграє нюхова адаптація: знайомий запах швидко втрачає привабливість, тоді як новий знову стимулює інтерес до корму.

Отримані висновки можуть бути корисними для власників тварин. Зокрема, чергування кормів допомагає підтримувати інтерес до їжі, особливо під час хвороби. Водночас одноманітний раціон може бути доречним для контролю ваги у тварин із надлишковою масою.

Реклама

