Чому кнопкові телефони досі популярні в Україні: головні переваги

Старі телефони / © Unsplash

Кнопкові телефони багато хто вважає пережитком минулого, однак вони досі залишаються на ринку й мають стабільний попит. Причини очевидні — вони витривалі, дешевші за смартфони та здатні працювати без підзарядки тижнями.

Про це пише Internet.ua.

Батареї кнопкових телефонів мають невелику ємність — від 800 до 1000 мАг. Проте цього вистачає на два-три тижні роботи в режимі очікування. Для порівняння, більшість смартфонів тримають заряд не більше тижня.

Безпека та мінімум ризиків

Кнопкові телефони не підтримують GPS, не дозволяють встановлювати сторонні програми й виходити в інтернет на високій швидкості. Тому ризик зараження вірусами або шпигунським ПЗ практично відсутній.

На відміну від смартфонів, які з часом сповільнюються через оновлення та нові додатки, кнопкові телефони працюють стабільно. Вони можуть служити десятиліттями — достатньо лише замінити акумулятор.

Ціна — ключова перевага

Сьогодні бюджетний смартфон коштує від 5 тисяч гривень, тоді як кнопковий телефон можна придбати за 400–500 гривень. Для багатьох українців це вирішальний аргумент.

Попри те, що кнопкові телефони не дають змоги переглядати відео чи купувати онлайн, їхня головна перевага — постійний зв’язок без зайвих відволікань від соціальних мереж та повідомлень.

