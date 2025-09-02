Чому комарі кусають одних людей більше, ніж інших: вчені все пояснили

Комар / © pexels.com

Якщо вам здається, що комарі постійно обирають саме вас, а інші люди залишаються непоміченими, науковці мають пояснення цього явища. Попри поширену думку, що ці комахи кусають будь-кого, дослідження доводять: вони значно вибірковіші.

Про це пише LADbible.

Комарі насправді «сортують» людей і визначають, кого атакувати, тож одні можуть провести вечір без укусів, а інші повертаються додому вкриті сверблячими плямами. І це не лише дискомфорт — комарі є переносниками небезпечних захворювань.

Професор ентомології Джонатан Ф. Дей поділився своєю гіпотезою, чому деякі люди перетворюються на справжніх «магнітів для комарів».

«Кількість CO₂, яку ви виробляєте, наприклад, люди з високим рівнем метаболізму — генетичні чи інші фактори — збільшує обсяг вуглекислого газу, що ви виділяєте. Що більше ви виділяєте, то привабливішими стаєте для цих членистоногих», — пояснив професор.

За його словами, додатковим «сигналом» для комарів є молочна кислота, що утворюється в організмі та викликає м’язові судоми.

Впливає і одяг: темні речі роблять людину помітнішою для комах, адже вони можуть «контрастувати вас із горизонтом».

«Важливо, як ви вдягнені. Якщо на вас темний одяг, ви привернете більше комарів, бо виділятиметеся на тлі, тоді як у світлому такої уваги не буде», — сказав Ф. Дей.

Вирішальне значення має і температура тіла — це «дуже важливий тактильний сигнал». До того ж експерти зазначають, що більш вразливими стають люди, які активно займаються спортом, вживають алкоголь, мають надмірну вагу або перебувають у стані вагітності.

Яку групу крові полюбляють комарі?

Ще один чинник, який може збільшити ризик бути покусаним, — група крові.

Вчені вважають, що комарі здатні розрізняти антигени на поверхні еритроцитів, які відрізняються залежно від групи крові. Частина цих білків може також виділятися зі слиною чи сльозами. Наприклад, люди з групою крові O (перша група) виділяють H-антиген — попередник A- та B-антигенів. Саме це, ймовірно, робить їх привабливішими для комах.

Ще 1974 року дослідження показало, що «комарі надають перевагу господарям із групою крові O». 2004 року інші науковці підтвердили цю теорію: «суб’єкти з групою крові O приваблюють комарів більше, ніж будь-яка інша група». Водночас автори зазначили: «Антигени ABH загалом не впливали на те, яку групу крові комарі обирали для посадки».

Подібні висновки отримали й 2019 року: «найвища перевага була виявлена щодо групи крові O».

Таким чином, саме власникам цієї групи доводиться страждати частіше, хоча роль відіграють і багато інших факторів.

Водночас фармацевтична компанія Pfizer наголошує, що «питання, чи віддають комарі перевагу певній групі крові, залишається спірним».

«Окремі дослідження вказують, що експериментальні та лабораторні дані про вплив групи крові на привабливість для комарів викликали багато припущень, але наука тут суперечлива. Замість цього дослідники зазначають, що ймовірність бути „магнітом для комарів“ більше залежить від запаху шкіри та мікробіоти, ніж від групи крові», — йдеться у заяві Pfizer.

Нагадаємо, раніше вчені розвінчали 10 небезпечних міфів про комарів, які можуть нашкодити здоров'ю.