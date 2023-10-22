Чому космос такий темний, якщо Всесвіт наповнений величезною кількістю зірок

Астроном пояснює, чому космос виглядає таким темним, незважаючи на те, що містить таку кількість зірок, яку і написати важко.

Люди так довго запитували, чому космос темний, незважаючи на те, що він заповнений зірками. Відповідь це питання має особливу назву – парадокс Ольберса.

Це пояснив астроном зі США Брайан Джексон, йдеться у статті IFLScience.

Астрономи підрахували, що в доступному для спостереження Всесвіті налічили близько 200 мільярдів трильйонів зірок. І багато з цих зірок такі ж яскраві або навіть яскравіші, ніж наше Сонце. Отже, чому простір не наповнюється сліпучим світлом?

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Багато зірок у спостережуваному Всесвіті розташовані дуже далеко від нашої планети, і що далі розташована зірка, то вона має більш тьмяний вигляд.

Німецький астроном Генріх Ольберс, який жив у ХІХ ст., першим запропонував формулювання проблеми. На його думку, блокувати світло далеких зірок могли хмари з водню, що розділяють галактики.

Щоб краще зрозуміти цей феномен, уявіть собі Всесвіт як велику бульбашку з Землею в центрі. Якщо ця бульбашка мала діаметр 10 світлових років в діаметрі, в ній міститиметься всього лише кілька зірок. Звичайно, на відстані кількох світлових років від Землі багато з цих зірок виглядатимуть досить тьмяними. Та навіть незважаючи на це, все одно нічне небо має бути заповнене величезною кількістю світла.

Відповідь на питання

Всесвіту понад 13 млрд років. Для нашого сприйняття – це величезний відрізок часу. Але світло найдальших зірок навіть ще не досягло Землі. Таким чином ми бачимо далеко не всі зірки.

Крім того, розширення Всесвіту впливає на сприйняття зіркового світла. Галактики віддаляються від Землі зі швидкістю, порівняною зі швидкістю світла, що призводить до явища, яке називається Доплерівським зсувом. Він переносять світло від далеких зірок у кольори, що не входять у діапазон, який сприймає людське око.

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Насправді, якщо розглянути космос у всьому діапазоні електромагнітних випромінювань, то він яскраво випромінює в основному радіохвилі від різних астрономічних об'єктів. Якби наші очі могли їх бачити, то ми жили б у значно яскравішому Всесвіті.

Якщо чекати ще довше, зрештою всі зірки згорять – такі зірки, як Сонце, живуть лише близько 10 мільярдів років. Астрономи припускають, що у далекому майбутньому – через тисячу трильйонів років – Всесвіт стане зовсім темним, із залишками зірок, такими як білі карлики та чорні діри.

Раніше ми писали, чи виживе людство після того, як "помре" Сонце.

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