Чому коти не люблять, коли їм гладять живіт, лапи та хвіст: пояснення експертів

Кіт / © pexels.com

Реклама

Власники котів добре знають цю картину: улюбленець лягає на спину, демонструє пухнастий животик і ніби запрошує до погладжувань. Але щойно людина торкається цієї зони, тварина може миттєво схопити руку лапами або вкусити.

Як зазначає науково-популярне видання Live Science, така реакція часто пов’язана з природними інстинктами, особливостями анатомії та підвищеною чутливістю певних ділянок тіла.

Реклама

Чому коти не дозволяють гладити живіт і хвіст: пояснення експертів

За словами Сари Елліс, керівниці напряму психічного благополуччя та поведінки котів у благодійній організації International Cat Care, тварини ретельно оберігають найбільш уразливі частини тіла. Як пояснюється в матеріалі Live Science, коти є одночасно хижаками та потенційною здобиччю для інших тварин — собак, койотів і хижих птахів.

Реклама

«Коти є як хижаками, так і здобиччю, тому вони можуть дуже ревно оберігати ділянки, які особливо вразливі до травм під час нападу, наприклад, зону живота», — наголошує Сара Елліс у коментарі для Live Science.

На відміну від серця та легень, які захищені ребрами, життєво важливі органи черевної порожнини — печінка, шлунок і кишківник — не мають такого самого міцного кісткового захисту. Як зазначається в матеріалі Live Science, навіть наявність так званої «первинної сумки» — складки шкіри та жирової тканини на животі — не позбавляє котів потреби захищати цю вразливу ділянку.

Аналогічна ситуація і з хвостом. За даними випуску Live Science, під час переслідування він може опинитися найближче до нападника, через що ділянка біля його основи стає особливо вразливою до укусів. Саме тому, як підкреслюють експерти видання, коти нерідко насторожено реагують на спроби погладити їхній хвіст.

Чому коти не дозволяють торкатися своїх лап: дві несподівані причини

Не менш чутливо коти реагують і на спроби торкнутися їхніх лап. Експерти пояснюють таку поведінку двома основними причинами.

Реклама

Інстинкт самозбереження. Як зазначає Сара Елліс у коментарі для Live Science, лапи необхідні котам для швидкої втечі. Якщо уникнути небезпеки не вдається, тварина має вільно захищатися за допомогою кігтів. Саме тому обмеження рухливості лап може викликати в неї дискомфорт.

Підвищена чутливість. Фахівчиня з поведінки котів і старша наукова співробітниця Університету Пердью Мікель Дельгадо пояснює, що на лапах розташовані чутливі подушечки пальців і спеціальні зап’ясткові вібриси, які допомагають тваринам сприймати різні подразники, зокрема тиск і тепло.

«Тому не дивно, що багато котів чутливо реагують на дотики до лап», — зазначає Мікель Дельгадо в коментарі для Live Science.

Де можна гладити котів і які сигнали свідчать про їхнє невдоволення

Якщо хочете приголубити улюбленця й не викликати в нього дискомфорту, Мікель Дельгадо радить звернути увагу на ділянки, де розташовані пахучі залози: основу вух, щоки та простір під підборіддям.

Коти часто труться цими частинами тіла об інших тварин, із якими мають дружні стосунки. Тому такі погладжування вони можуть сприймати як прояв соціального зв’язку.

«Вони ставляться до нас так само, як до інших котів», — пояснює експертка.

Реклама

Водночас, як зазначають фахівці, існують і винятки. Деякі коти із задоволенням дозволяють гладити свій живіт або навіть позитивно реагують на дотики до хвоста. Наприклад, тварина може притискати задню частину тіла до руки людини та піднімати хвіст догори. Таку поведінку іноді називають «ліфтом для крупа».

Щоб не викликати в улюбленця стресу, важливо вчасно помічати сигнали дискомфорту. За словами Мікель Дельгадо, кіт може різко повернути голову до руки людини, почати віддалятися або активно крутитися, намагаючись припинити небажані погладжування.

Якщо ігнорувати ці попереджувальні знаки, тварина може вдатися до захисту — вкусити, зашипіти або подряпати людину.

Фахівці наголошують: кожен кіт має власний характер і вподобання. Тому головне правило комфортного спілкування з улюбленцем — уважно стежити за його реакціями, не нав’язувати фізичний контакт і поважати особисті кордони тварини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кіт хоче сказати вухами та як за їхнім положенням зрозуміти настрій домашнього улюбленця. Виявляється, положення котячих вух може багато розповісти про емоційний стан тварини.

Наприклад, спрямовані вперед вуха часто свідчать про зацікавленість, тоді як притиснуті до голови можуть сигналізувати про страх, тривогу або роздратування. Уважно спостерігаючи за такими сигналами, власники можуть краще розуміти своїх улюбленців, розпізнавати їхній настрій і вчасно помічати ознаки дискомфорту.

Новини партнерів

Новини партнерів