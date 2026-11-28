Як тварини відчувають час — що з’ясували науковці / © Unsplash

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Коти й собаки нерідко вимагають їжу в один і той самий час доби. Наукові експерименти свідчать, що тварини здатні розрізняти часові інтервали, а в мозку мишей виявили особливі нейрони, які активуються під час очікування.

Про це пише IFLScience.

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Здатність дотримуватися звичного розпорядку дня властива не лише домашнім улюбленцям. За словами доглядачів зоопарку Брукфілд, видри починають непокоїтися, якщо їм затримують вечерю. Науковці навіть запропонували змінювати години годування тварин у неволі, щоб вони не надто зосереджувалися на конкретному часі доби.

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Ознаки здатності відстежувати час помітили й у диких тварин. Зокрема, мавпи-капуцини повертаються до джерел їжі через регулярні проміжки часу, а бджоли стають активнішими незадовго до сходу сонця.

Як бджоли орієнтуються в часі

2025 року науковці вирішили перевірити, чи можуть бджоли розрізняти тривалість світлових сигналів. Під час експерименту комахам подавали короткі та довгі спалахи світла, які містили різну інформацію про харчову винагороду.

Після навчання бджоли змогли розрізняти сигнали тривалістю від 0,5 до 5 секунд та використовувати отриману інформацію.

За словами автора дослідження Алекса Девідсона з Лондонського університету королеви Марії, результати особливо цікаві з огляду на те, що у природному середовищі комахи не стикаються з такими світловими подразниками.

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Науковець припускає, що здатність оцінювати тривалість сигналів може бути пов’язана з механізмами, які розвинулися для інших завдань, зокрема відстеження руху у просторі та спілкування.

Інше дослідження, проведене 2024 року, було присвячене циркадним ритмам бджіл — біологічним циклам, які відповідають приблизно 24 годинам.

У щойно вилуплених комах дослідники не спостерігали чіткого добового розпорядку. Однак ситуація змінювалася, коли бджоли досягали віку, в якому починали шукати партнерів.

Першими такі ритми з’являлися у самців, які ставали активними раніше протягом дня. Така особливість може бути корисною під час пошуку партнерки.

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Що відбувається в мозку тварин під час очікування

2018 року команда нейробіолога Деніела Домбека з Північно-Західного університету дослідила можливий зв’язок між сприйняттям часу та роботою медіальної енторинальної кори. Ця ділянка мозку відіграє важливу роль у пам’яті та просторовій орієнтації.

Для перевірки своєї гіпотези науковці створили віртуальний коридор, яким миші пересувалися за допомогою бігових доріжок. На шляху гризунів були зачинені двері, які відчинялися через шість секунд очікування. Після цього тварини могли продовжити рух та отримати їжу.

Згодом дослідники зробили двері невидимими. Попри це, миші продовжували чекати шість секунд, перш ніж рухатися далі.

За допомогою двофотонної мікроскопії вчені простежили за активністю нервових клітин у мозку гризунів. Під час пересування віртуальним коридором працювали нейрони, які кодували просторову інформацію. Коли миші зупинялися біля дверей, активувалася інша група нейронів — так звані «клітини часу».

За словами Домбека, цей експеримент став одним із найпереконливіших свідчень того, що мозок тварин здатний відстежувати тривалість часових інтервалів.

Як тварини запам’ятовують тривалість подій

2020 року Домбек та його колеги повторили експеримент із віртуальними дверима, однак цього разу за допомогою оптогенетики порушили роботу медіальної енторинальної кори.

Це суттєво вплинуло на здатність мишей запам’ятовувати, скільки часу потрібно чекати перед дверима. Водночас у гризунів, які вже засвоїли завдання, ефект був менш вираженим.

Отримані результати свідчать, що ця ділянка мозку може відігравати важливу роль у навчанні виконувати завдання, пов’язані з часом, тоді як безпосереднє оцінювання тривалості може відбуватися в іншій ділянці мозку.

Під час дослідження 2024 року інша команда науковців запропонувала мишам завдання, у якому момент отримання винагороди залежав від тривалості запаху.

Після повторних випробувань гризуни з контрольної групи правильно виконували завдання приблизно у 73% випадків. Натомість миші, у яких хімічним способом порушили роботу медіальної енторинальної кори, мали труднощі з покращенням результатів.

Дослідники також зафіксували активність різних «клітин часу» на окремих етапах експерименту. Результати свідчать, що ці нейрони допомагають мишам кодувати тривалість та послідовність подій.

Виявлені біологічні механізми можуть допомогти пояснити здатність домашніх улюбленців дотримуватися звичного розпорядку дня. Однак науковці досі не знають, чи усвідомлюють тварини плин часу так само, як люди.

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