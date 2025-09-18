Чому коти їдять кімнатні рослини: вчені знайшли причину

Чому коти їдять кімнатні рослини: / © Фото з відкритих джерел

Багато власників кішок стикаються з тим, що їхні улюбленці раптом починають гризти кімнатні рослини чи траву. Часто це сприймають як пустощі або ознаку шкідливого характеру. Проте нове дослідження науковців з Університету Хай-Пойнт у Північній Кароліні показало, що така поведінка має цілком практичне пояснення.

Про це повідомило видання Discovery Magazine.

Коти їдять рослини для того, щоб вивести зі свого організму грудки шерсті. У ході мікроскопічного аналізу вчені дослідили шість зразків котячої шерсті, що утворилася у шлунку. Виявилося, що зазубрені краї листя та мікроскопічні виступи на його поверхні переплітаються з шерстю й допомагають її вивести природним шляхом. Дослідники порівняли цей процес із прочищенням засміченої каналізації.

Це відкриття спростовує давнішу гіпотезу, що коти їдять траву, аби позбутися кишкових паразитів. Виявилося, що структура листя надто дрібна, щоб впоратися з глистами, які у десятки разів більші. Натомість саме шерсть є тим «вантажем», який рослини допомагають видалити.

Науковці також зауважили, що котів особливо приваблюють садові трави та морозостійкі кімнатні рослини, зокрема традесканція. Всі вони мають одну спільну ознаку — шорстку поверхню на мікроскопічному рівні, що ідеально підходить для «захоплення» шерсті.

Втім, варто зазначити, що деякі кімнатні рослини є отруйними для тварин, тому власникам котів слід бути уважними.

