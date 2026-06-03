Чому коти живуть довше за собак: учені знайшли несподіване пояснення

Собака та кіт

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Дослідники виявили нові закономірності, які можуть пояснити різницю в тривалості життя між різними видами ссавців. Серед ключових чинників — особливості імунної системи та розмір мозку.

Про це повідомило видання We love Dogz.

Міжнародна група науковців під керівництвом Університету Бата проаналізувала геноми 46 видів ссавців і порівняла їх із максимальним потенціалом тривалості життя кожного виду. Йдеться про найвищий зафіксований вік, якого може досягти тварина за сприятливих умов, а не про середню тривалість життя.

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Результати дослідження показали, що довгоживучі види мають спільну рису — у їхніх геномах виявлено більшу кількість генів, пов’язаних із роботою імунної системи. На думку авторів роботи, це може свідчити про важливу роль імунітету у процесах старіння та підтриманні здоров’я організму протягом життя.

Під час аналізу вчені також звернули увагу на зв’язок між розміром мозку та довголіттям. Зокрема, тварини з відносно великим мозком нерідко живуть значно довше. Як приклад дослідники наводять дельфінів, максимальна тривалість життя яких сягає близько 39 років, а також китів, які можуть доживати до 100 років. Для порівняння, миші зазвичай живуть лише один-два роки.

Однак розмір мозку не є єдиним поясненням. Учені наголошують, що існують види, які не вписуються в цю тенденцію. Наприклад, голі сліпак-щури мають невеликий мозок, але можуть жити до 20 років. Подібна ситуація спостерігається і в кажанів, які також демонструють несподівано високу тривалість життя.

Саме тому дослідники вирішили детальніше вивчити інші біологічні механізми. Аналіз показав, що довгоживучі види стабільно мають більше генів, пов’язаних з імунними функціями. Науковці припускають, що це допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями, видаляти пошкоджені клітини та стримувати розвиток пухлин.

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Хоча дослідження не було присвячене безпосередньому порівнянню собак і котів, його висновки добре узгоджуються з різницею у тривалості життя цих домашніх тварин. Коти зазвичай живуть від 12 до 18 років, а деякі особини перевищують 20-річний рубіж. У собак середня тривалість життя становить близько 10–13 років і залежить від породи та розміру тварини.

Зокрема, коти мають вище співвідношення розміру мозку до маси тіла, ніж більшість порід собак. Крім того, їхній організм демонструє певні особливості імунної відповіді: у котів рідше фіксують окремі види раку, пов’язані зі старінням, а деякі хронічні запальні процеси розвиваються повільніше.

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