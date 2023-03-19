Чому крижана оболонка супутника Юпітеру обертається швидше за ядро: нове дослідження

Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту в США та Університету Хоккайдо в Японії розкрили таємницю крижаної поверхні супутника Юпітера - Європи.

Про це пише ScienceAlert.

Вчені впевнені, що під крижаною оболонкою супутника Юпітера Європи ховається океан із солоної води, яка циркулює навколо кам'янистих надр цього світу. Вчені вважають, що рух води можливо призводить до того, що оболонка Європи обертається то швидше, то повільніше з часом. Тобто швидкість її руху відрізняється від швидкості обертання внутрішньої частини супутника.

Юпітер спричиняє припливні сили на Європі. Разом із тепловою енергією, яка виділяється внаслідок радіоактивного розпаду, тепло з надр Європи піднімається через океан до замерзлої поверхні та провокує течії. Ця сила настільки потужна, що здатна зрушити з місця крижаний панцир супутника. Товщина цієї криги точно невідома, але науковці стверджують, що вона може становити від 15 до 25 кілометрів.

"Для мене було абсолютно неочікувано, що того, що відбувається в океані, може бути достатньо, аби вплинути на крижану оболонку. Це було величезним сюрпризом", - сказав вчений Роберт Паппалардо.

Нагадаємо, космічний апарат NASA здійснив свій 48-й близький обліт Юпітера і надіслав на Землю нову порцію фотографій планети. Але в NASA заявили, що через технічні проблеми з камерою апарату, йому вдалося зробити всього 44 із запланованих 214 зображень.

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