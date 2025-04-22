Чому крила вухатої сови світяться рожевим: науковці розгадали таємницю

Крило вухатої сови під темним світлом

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Крила вухатої сови приховують дивовижну таємницю. Дослідники з Університету Північного Мічигану виявили, що внутрішні пір’я крил цих птахів світяться рожевим під певним освітленням завдяки флуоресцентним пігментам — порфіринам.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Ці пігменти, невидимі для людського ока, можуть бути частиною складного сигнального механізму. Оскільки сови бачать ультрафіолетовому спектрі, а їхня здобич (гризуни) — ні, рожеве світіння може служити способом спілкування між птахами, не привертаючи уваги ворогів.

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Проте варіації у яскравості пігментів вказують на більш складну функцію. Дослідження 99 сов показали, що інтенсивність флуоресценції залежить від віку, статі та ваги птаха.

Флуоресценція виникає завдяки порфіринам — пігментам, які світяться під УФ-світлом, але руйнуються від сонячного проміння. Тому інтенсивність свічення зменшується з віком пір’я, що може слугувати індикатором його «свіжості».

Цікаво, що у вухатих сов флуоресценція сильніша у самок із темнішим оперенням, а також у старших птахів. Молоді особини з блідішим пір’ям демонстрували яскравіше світіння, якщо були важчими — це може бути «чесним сигналом» про їхній фізичний стан.

«Цілком можливо, що флуоресцентні пігменти, які демонструються у вухатих сов, використовуються для статевого відбору. Єдиний час, коли ці пігменти можуть бути безпосередньо демонстрованими (крім польоту), буде під час залицяння, під час якого самець виконує залицяльний політ, щоб залучити самок. Але навіть якби сови були чітко налаштовані на тонкі відмінності у світінні крил, яке хизується під час польоту самців, це не пояснює, чому крила самок повинні бути набагато яскравішими», — йдеться в дослідженні.

Дослідники виявили, що флуоресцентні пігменти в перах сов не підпорядковуються звичайній двійковій класифікації — їхня кількість існує в спектрі, залежно від розміру, віку та статі птаха.

Науковці припускають, що причина може полягати не лише у візуальній комунікації, а й у регулюванні тепла. Відомо, що подібні пігменти в яєчній шкаралупі відбивають інфрачервоне випромінювання, допомагаючи контролювати температуру. Можливо, вони виконують таку саму функцію у пір’ї самок, зменшуючи втрати тепла під час гніздування.

«Ця альтернативна гіпотеза могла б пояснити, чому самки мають значно більше флуоресцентних пігментів, оскільки самці не висиджують і є більш фізично активними, коли полюють на предмети здобичі, тоді як самки відіграють основну роль у інкубації», — йдеться в матеріалі.

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