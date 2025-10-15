ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
84
2 хв

Чому лапки павука згиняються, коли він помирає: вчені дали відповідь

Те, що павуки згортають лапи після смерті, не випадковість, а наслідок будови їхнього тіла.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Мертвий павук

Мертвий павук / © Shutterstock

Після смерті павуки завжди виглядають однаково — їхні лапки згортаються всередину. Причина цього криється у гідравлічній будові їхнього тіла та особливостях руху, які різко змінюються, коли припиняється тиск рідини.

Про це повідомило видання Iflscience.

Павуки не мають крові, як у людей чи тварин. Її роль виконує гемолімфа — спеціальна рідина, що циркулює під тиском і допомагає рухати лапками. Коли павук живий, гемолімфа створює гідравлічний тиск, розводячи лапи назовні. Водночас м’язи-згиначі працюють, щоб стискати їх усередину.

Особливість у тому, що в лапках павуків немає м’язів-розгиначів. Саме тому вони не можуть розпрямити кінцівки без тиску гемолімфи. Після смерті цей тиск зникає, рідина перестає проштовхуватися в лапи, і ті автоматично згинаються.

Через втрату рівноваги багато павуків перевертаються на спину, залишаючись у характерній позі із згорнутими всередину лапками.

«Одна команда з Університету Райса використала цю систему тиску для створення того, що вони називають „павукоподібними некроботами „. Це передбачає використання мертвих павуків, і замість рідини в їх тіла впорскується повітря, що змушує кінцівки розтягуватися. Зменшення тиску повітря перетворило їх на механічні хапалки“, — зазначили в статті.

Нагадаємо, африканська волохата жаба має особливу здатність до саморуйнування, яка дозволяє їй клацати кістками пальців ніг, коли їй загрожує небезпека, створюючи кістяні кігті, що пронизують шкіру, як у Росомахи з коміксів Marvel.

84
