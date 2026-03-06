Чому людство досі не знайшло іншопланетян: що заважає Землі почути їхній сигнал

Інопланетяни / ілюстративне зображення

Десятиліттями людство вдивлялося в нічне небо в пошуках будь-яких ознак позаземних цивілізацій, проте ми могли постійно пропускати їхні спроби вийти на контакт. Нове дослідження ставить під сумнів сучасні методи виявлення радіосигналів, стверджуючи, що так звана космічна погода здатна сильно спотворювати вхідні передачі.

Про це пише Daily Mail.

Проблема вузьконаправлених сигналів

Дотепер більшість експериментів із пошуку прибульців зосереджувалися на виявленні сплесків радіочастот, тобто сигналів, які навряд чи можуть бути створені будь-якими іншими природними процесами у космосі. Але експерти звернули увагу на ускладнення, яке раніше просто ігнорували. Навіть якщо гіпотетичний інопланетний передавач випромінює ідеально вузький радіосигнал, він може не залишитися таким до того моменту, як покине атмосферу своєї рідної зірки.

Це спотворення, яке відбувається поблизу точки виникнення, здатне розмазати частоту сигналу. Як наслідок, він може бути пропущений нашими детекторами, які налаштовані на пошук більш сфокусованих радіохвиль.

«Якщо сигнал розширюється через середовище його власної зірки, він може опуститися нижче наших порогів виявлення, навіть якщо він там є, що потенційно допомагає пояснити деяке радіомовчання, яке ми бачили під час пошуку техносигнатур», — зазначає астроном Інституту SETI та провідний автор дослідження доктор Вішал Гаджар.

Як зоряна плазма змінює повідомлення

Для свого дослідження команда проаналізувала радіопередачі від наших космічних апаратів у Сонячній системі. Використовуючи вимірювання із зондів, вони з’ясували, як турбулентна плазма, що вивільняється зірками, такими як Сонце, впливає на радіосигнали. Ці дані потім використали для визначення того, що може статися в широкому діапазоні космічних середовищ.

Вчені пояснили, що карликові зорі класу М, які становлять близько 75 відсотків зірок у Чумацькому Шляху, мають найвищу ймовірність спотворення сигналів. Це відкриття може призвести до кращих методів виявлення, які враховуватимуть цей фактор. Це означає, що навіть коли сигнали не є ідеально тонкими на момент досягнення Землі, вони все одно можуть походити від позаземного життя.

Як зазначає співавторка дослідження Грейс С. Браун, кількісно оцінивши, як зоряна активність може змінювати вузькосмугові сигнали, вчені зможуть розробити пошукові системи, які краще відповідатимуть тому, що насправді надходить на Землю. Дослідники стверджують, що в майбутньому астрономи повинні враховувати їхні висновки, щоб гарантовано не пропускати техносигнатури.

Де шукати справжнє життя

Загалом вчені вважають, що найкращими кандидатами для інопланетного життя є землеподібні світи, які обертаються навколо далеких зірок в інших частинах галактики. Одним із таких претендентів є планета розміром із Землю TRAPPIST-1e, розташована всього за 40 світлових років від нас, яка знаходиться в безпечній для життя зоні своєї зірки. Іншим багатообіцяючим кандидатом є планета K2-18b, яка, за деякими дослідженнями, може бути сповнена життя.

Водночас ветеран NASA доктор Джентрі Лі, який працює в агентстві з 1968 року, стверджує, що іншопланетяни дійсно існують, але вони просто ще не відвідували Землю. За словами експерта, у кожному випадку передбачуваного спостереження НЛО чи зіткнення з прибульцями, ймовірно, є простіше пояснення цих явищ. Проте коли йдеться про далекі планети, то величезні шанси вказують на те, що ми обов’язково знайдемо якусь форму життя деінде.

Нагадаємо, розвинені іншопланетні цивілізації можуть передавати сигнали не радіохвилями, а короткими світловими спалахами — подібно до того, як на Землі спілкуються світлячки. Таку гіпотезу висунули науковці у новому дослідженні, закликавши переглянути підхід до пошуку позаземного життя.